Sarri nombrado oficialmente nuevo entrenador del Atalanta

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Sarri nombrado oficialmente nuevo entrenador del Atalanta

Se ha producido otro gran e inesperado movimiento de entrenadores en el mundo de la Serie A italiana y el fútbol europeo. El famoso especialista Maurizio Sarri, reconocido por sus revoluciones tácticas y su estilo de juego ofensivo, ha firmado oficialmente un contrato con el Atalanta de Bérgamo. Tras exitosas negociaciones con la directiva del club, el experimentado estratega de 67 años ha asumido el mando del equipo. El veterano técnico sustituye a Raffaele Palladino, quien no logró brindar los resultados esperados al frente del gigante de Bérgamo.

La temporada de Sarri en la Lazio y la final de la Coppa Italia

El experimentado entrenador Maurizio Sarri dirigió la Lazio de Roma la temporada pasada, librando una serie de intensas batallas con los rivales de la capital. Bajo su mando, los romanos disputaron 38 partidos en la Serie A, sumando 54 puntos y finalizando la temporada en la 9ª posición de la tabla.

Asimismo, Sarri mostró una verdadera voluntad con el club romano en la Coppa Italia, llegando hasta la fase final decisiva por el trofeo principal. Sin embargo, en un encuentro sumamente intenso contra el poderoso Inter de Milán, los romanos desperdiciaron la oportunidad con un 0-2, conformándose con la medalla de plata.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica oficial, puede conocer más a fondo al nuevo entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri, y los indicadores finales de los equipos en la temporada pasada:

Nuevo entrenador del equipo

Edad del especialista

Exentrenador sustituido

Rendimiento de la Lazio la temporada pasada

Rendimiento del Atalanta la temporada pasada

Objetivo principal de la nueva temporada

Maurizio Sarri


(Maestro de la táctica)

67 años

Raffaele Palladino

9º puesto


(38 partidos, 54 puntos, finalista de Copa)

7º puesto


(38 partidos, 59 puntos)

Entrar en los cuatro primeros de la Serie A y competiciones europeas

Una nueva era y grandes objetivos en Bérgamo

Por su parte, el Atalanta de Bérgamo tampoco tuvo una mala temporada en la liga nacional. Los bergamascos disputaron 38 jornadas del campeonato, logrando acumular un total de 59 puntos y terminando la Serie A en la 7ª posición, asegurando así el pase a competiciones europeas.

Ahora, la directiva del club aspira a llevar al equipo a cimas aún más altas bajo la dirección del experimentado Maurizio Sarri, buscando un lugar entre los cuatro primeros y luchando seriamente por una plaza en la Champions League. Los aficionados en Bérgamo esperan con ansias el regreso del famoso estilo 'Sarriball' (fútbol ofensivo basado en pases cortos y rápidos).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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