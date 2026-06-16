Los debates se han intensificado en torno a la selección española tras una pérdida de puntos inesperada en la primera jornada de la Copa del Mundo 2026. Incapaz de romper el sólido muro defensivo de Cabo Verde, debutante en el torneo, la «Roja» tuvo que conformarse con un empate sin goles (0:0). El seleccionador Jose Luis de la Fuente compartió sus reflexiones y amargas conclusiones tras finalizar el encuentro. El experimentado técnico explicó las razones del infortunio y habló sobre los planes futuros.

Opinión del entrenador: «Merecíamos plenamente la victoria»

Según la noticia difundida por el sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el técnico español no ocultó su insatisfacción con lo ocurrido en el campo:

Declaraciones de Luis de la Fuente tras el partido: «En el intenso duelo de hoy, debíamos haber obtenido los tres puntos y salir victoriosos del campo. Teniendo en cuenta las innumerables ocasiones creadas, el control y la situación general durante el encuentro, España merecía ganar. Sin embargo, a mis jugadores les faltó chispa física y precisión en el último momento. Ahora debemos olvidar este resultado y centrar toda nuestra atención en el próximo partido crucial del grupo contra Arabia Saudita».

El entrenador destacó que el equipo aún no ha encontrado plenamente su ritmo y que seguirán trabajando incansablemente para perfeccionar todos los aspectos tácticos del juego.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer más a fondo los problemas de la selección española en la primera jornada y sus planes futuros en el grupo:

Seleccionador nacional Resultado inesperado en la primera jornada Aspecto predominante del rival Principales deficiencias observadas en el equipo Fuente de la declaración oficial Próximo plan del entrenador Jose Luis de la Fuente

(Selección de España) España — Cabo Verde

0:0 Potencia física y defensa densa • Falta de vivacidad física

• Problemas de precisión en los remates Sitio oficial de la FIFA

(FIFA.com) Preparación para el duelo contra Arabia Saudita

«Esta es la Copa del Mundo: aquí no hay rivales débiles»

De la Fuente también valoró positivamente la garra mostrada por los rivales procedentes del continente africano. Según sus palabras, el cuerpo técnico había previsto que Cabo Verde actuaría precisamente bajo una táctica defensiva tan densa y profunda, alineando jugadores físicamente fuertes.

«La fuerza física del rival, sumada a nuestros signos de cansancio y la falta de chispa, provocó que el resultado final fuera este. Pero esto es la Copa del Mundo. En el Mundial no existen los rivales débiles, cada equipo lucha hasta el final», concluyó el técnico español. Los aficionados españoles esperan únicamente un fútbol ofensivo y los primeros 3 puntos en el duelo de la 2ª jornada contra Arabia Saudita.

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