El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, ha logrado resultados sin precedentes en su carrera. Bajo su mando, la «Albiceleste» estableció su hegemonía en el fútbol mundial al ganar tres torneos importantes consecutivos: la Copa América 2021, la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024. Sin embargo, a medida que se acerca el Mundial 2026, el equipo se enfrenta a la tarea extremadamente compleja de defender su título. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Si miramos la historia, ganar la Copa del Mundo dos veces consecutivas es un suceso muy raro. La última vez que se registró tal resultado fue Brasil en 1962. En el fútbol moderno, somos testigos de que los campeones defensores a menudo fracasan ya en la fase de grupos del siguiente torneo. Según los análisis de Goal.com, Argentina debe realizar reformas serias en su plantilla para romper esta tradición.

La necesidad de sangre nueva y la generación veterana

La base del éxito de Scaloni ha sido la estabilidad del plantel. Diecisiete miembros de la plantilla actual participaron en el torneo victorioso de Qatar, y dieciséis han estado con el equipo desde 2021. En comparación, gigantes como Brasil o Inglaterra han renovado casi el 60-70 % de sus plantillas en los últimos cinco años. En Argentina se ha formado un equipo cohesionado que se entiende a la perfección.

Pero esta estabilidad también tiene un lado negativo: el equipo está envejeciendo. Actualmente, nueve jugadores titulares tienen más de 30 años. Entre ellos están Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul y, por supuesto, el legendario Lionel Messi. Para el Mundial 2026, Messi tendrá 39 años. Será la sexta y, probablemente, la última Copa del Mundo de su carrera.

Para organizar un torneo de despedida digno de Lionel Messi, Scaloni debe confiar más en los jóvenes talentos. El equipo no debe depender solo de la experiencia, sino integrar jóvenes rápidos y fuertes capaces de realizar un gran volumen de trabajo en el campo. La salida de un líder experimentado como Angel Di Maria fue el comienzo de este proceso.

El nuevo formato del Mundial 2026 con 48 equipos podría permitir a Argentina pasar la fase de grupos con mayor facilidad. Sin embargo, en los partidos decisivos de los play-offs, la condición física y la amplitud de la plantilla serán primordiales. Scaloni deberá encontrar el equilibrio perfecto entre su «generación dorada» y las nuevas estrellas emergentes.

En conclusión, el objetivo de la selección de Argentina es claro: cerrar la era de Lionel Messi con otra Copa del Mundo. Para ello, el equipo debe renovar su estilo de juego y no temer asignar roles principales a los jóvenes talentos. Solo así podrán repetir el récord de 60 años de Brasil.