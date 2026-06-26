Fichado por el club londinense del Arsenal por 105 millones de libras esterlinas, Declan Rice es reconocido hoy no solo como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League, sino del fútbol mundial. Su paso del West Ham a los «Gunners» marcó un punto de inflexión en su carrera, elevando su nivel de juego varios escalones. Así lo informa Goal.com.

El ex capitán de la selección inglesa, Terry Butcher, elogió el crecimiento de Rice en una entrevista con Goal.com. Según él, un traspaso de tal magnitud a un club prestigioso exige que el jugador alcance un nivel completamente nuevo, tanto mental como físicamente. Basándose en su propia experiencia, Butcher destacó que la presión y la competencia en los grandes clubes obligan al jugador a trabajar más en sí mismo.

Mientras que Rice era visto anteriormente principalmente como un centrocampista defensivo o defensa, en el sistema del Arsenal se ha convertido en un verdadero jugador «box-to-box». Ahora es el arma principal de su equipo, no solo para neutralizar los ataques rivales, sino también para dar asistencias y aprovechar las jugadas a balón parado. Su versatilidad encaja a la perfección con el estilo de Mikel Arteta.

El camino hacia la capitanía y nuevas responsabilidades

Según Terry Butcher, Declan Rice es el candidato más apto para heredar el brazalete de capitán de la selección inglesa tras Harry Kane. Su capacidad de liderazgo y su carácter lo han convertido en el verdadero motor del equipo. Pasar de un equipo de media tabla como el West Ham a un Arsenal que lucha por el campeonato ha fortalecido su mentalidad.

«Cuando juegas en el West Ham, los rivales saben que pueden derrotarte. Pero cuando saltas al campo con la camiseta del Arsenal, todos quieren ganarte, lo que exige jugar al 100 % en cada duelo», afirma Butcher. En su opinión, Rice ya ha entrado en el grupo de futbolistas de élite que podrían aspirar al Balón de Oro.

A sus 27 años, el centrocampista busca grandes metas tanto a nivel de club como internacional. Sus posibilidades de ganar la Premier League con el Arsenal y el Mundial con Inglaterra son muy valoradas. El éxito actual de este joven, quien fue rechazado por la academia del Chelsea, sirve de ejemplo para muchos jóvenes futbolistas.

En conclusión, la inversión récord del Arsenal se ha justificado plenamente. Declan Rice no solo resolvió los problemas en el centro del campo, sino que desempeña un papel fundamental en la creación de una mentalidad ganadora en el equipo. Su traspaso es un ejemplo brillante de cómo un proyecto bien elegido y la confianza del entrenador pueden transformar a un jugador en el fútbol moderno.