Nueva era en la carrera de la IA: el gobierno de EE. UU. controla GPT-5.6 y otros modelos

La competencia entre los dos grandes rivales del mundo de la inteligencia artificial, OpenAI y Anthropic, ha entrado en una etapa completamente nueva. Ya no se trata solo de superioridad tecnológica, sino de sobrevivir bajo el control estatal. El gobierno de EE. UU. ha comenzado a imponer un control estricto sobre la publicación de los modelos de IA más avanzados, lo que podría poner en riesgo el futuro de toda la industria. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Recientemente, los modelos Fable y Mythos de Anthropic fueron detenidos por el gobierno. Ahora se espera que el esperado nuevo modelo GPT-5.6 de OpenAI corra la misma suerte. Según The Information, este modelo solo se ofrecerá a un círculo limitado de clientes y cada usuario requerirá un permiso gubernamental individual. Aunque Sam Altman estima que este proceso durará unas pocas semanas, la experiencia de Anthropic indica que el plazo podría extenderse durante meses.

Control y riesgos económicos

Una intervención gubernamental de este tipo podría suponer un duro golpe económico para los laboratorios de IA. El retraso en la llegada al mercado de nuevos sistemas en los que se han invertido miles de millones de dólares reduciría la rentabilidad de las empresas. Esto, a su vez, afectaría negativamente la construcción de centros de datos y el desarrollo de la infraestructura tecnológica. Si el proceso continúa así, no sería sorprendente que se produjera una estagnación en todo el sector.

Actualmente, OpenAI y Anthropic se encuentran en la misma situación problemática. Surgen diversas acusaciones entre los representantes de la industria: algunos acusan a Anthropic de asfixiar a los competidores mediante regulaciones, mientras que otros sospechan que la dirección de OpenAI intenta desplazar a sus rivales del mercado acercándose a los círculos políticos. Sin embargo, la situación ha tomado un matiz mucho más serio que una simple rivalidad personal.

Cuestiones de seguridad y pasos futuros

Aunque el gobierno de EE. UU. tiene la intención de revisar los modelos, los organismos reguladores aún no cuentan con la experiencia ni las capacidades técnicas suficientes para probar sistemas tan complejos. Lo más importante es que no se han desarrollado criterios claros sobre qué riesgos exactos se pretende evitar. No obstante, las capacidades de la IA en materia de ciberseguridad y riesgos biológicos fundamentan las preocupaciones a nivel estatal.

Expertos del sector, incluido Dean Ball, quien se espera que se una pronto al equipo de OpenAI, opinan que los representantes de la industria deben unirse en las siguientes direcciones:

Confiar en grupos de expertos independientes para gestionar los procesos de control;

Apoyar las opciones de regulación más favorables en lugar de luchar contra cada nueva norma;

Proteger la IA no como el interés de empresas individuales, sino como una industria entera;

No convertir las cuestiones de seguridad en un arma para atacar a los competidores.

Los modelos de IA han alcanzado un nivel en el que sus capacidades tienen ahora consecuencias políticas e internacionales directas. Para mitigar estos efectos y continuar el progreso tecnológico, se requiere que los representantes del sector dejen de lado la competencia y actúen colectivamente. En las próximas semanas se sabrá si la industria de la IA es capaz de tal cooperación.