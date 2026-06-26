Aumentan las víctimas de la ola de calor en Europa: 212 muertos en 4 días

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Aumentan las víctimas de la ola de calor en Europa: 212 muertos en 4 días

La ola de calor anómala que afecta a los países europeos está provocando consecuencias cada vez más graves. Debido al calor extremo, los fallecimientos han aumentado en varios estados y se están tomando medidas de emergencia.

Según los últimos datos, en España han fallecido 212 personas en solo cuatro días debido a golpes de calor y complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.

En el Reino Unido, el calor récord ha afectado negativamente el funcionamiento de los equipos médicos en algunos hospitales. Debido al agravamiento de la situación, se ha declarado el «estado crítico» en algunas zonas.

En Italia, se han implementado restricciones temporales al trabajo al aire libre. En Alemania, una maratón programada fue cancelada debido a las altas temperaturas. Además, se registró la muerte de más de 20 personas mientras nadaban en embalses.

En Francia, el calor también está causando graves consecuencias. Se informó que 48 personas se ahogaron y tres niños fallecieron por falta de oxígeno tras ser dejados sin supervisión en un automóvil.

Los expertos instan a la población a no salir si no es necesario durante la canícula, a consumir más líquidos y a no dejar nunca a niños ni mascotas en un coche cerrado.

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