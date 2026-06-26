Cientos de altavoces encontrados en una montaña misteriosa: ¿cuál es el motivo?

Una madre y su hija que paseaban por la famosa montaña Shasta, en California (EE. UU.), se encontraron con una situación inesperada. Mientras buscaban la fuente de sonidos extraños y aterradores que resonaban en el bosque, descubrieron cientos de altavoces Bluetooth alimentados por energía solar.

Carrie Ann Snurr y su hija Jordan cabalgaban cuando escucharon sonidos similares a gritos entre los árboles. Al salirse del camino y entrar en los arbustos, quedaron asombradas al ver altavoces instalados en el suelo.

Se descubrió que había aún más dispositivos en las partes altas de la montaña. La mayoría emitía ruido blanco, mientras que otros reproducían sermones religiosos sobre la "salvación" y frases repetitivas.

Snurr estima que había entre 100 y 200 altavoces en la zona. Sin embargo, el propósito de su instalación sigue siendo desconocido por ahora.

Algunos vinculan este hecho con las famosas leyendas de Lemuria sobre la montaña Shasta. Según los relatos, existe una misteriosa ciudad subterránea llamada Telos bajo la montaña, donde viven descendientes de una civilización perdida.

Los videos provocaron grandes debates en las redes sociales. Muchos quedaron sorprendidos por la instalación de tantos dispositivos electrónicos en plena naturaleza.

Una investigación posterior reveló que los altavoces no estaban en terreno estatal, sino en una propiedad privada colindante. No obstante, su propósito exacto aún no ha sido revelado.