Cientos de altavoces encontrados en una montaña misteriosa: ¿cuál es el motivo?

·5·Mundo
Cientos de altavoces encontrados en una montaña misteriosa: ¿cuál es el motivo?

Una madre y su hija que paseaban por la famosa montaña Shasta, en California (EE. UU.), se encontraron con una situación inesperada. Mientras buscaban la fuente de sonidos extraños y aterradores que resonaban en el bosque, descubrieron cientos de altavoces Bluetooth alimentados por energía solar.

Carrie Ann Snurr y su hija Jordan cabalgaban cuando escucharon sonidos similares a gritos entre los árboles. Al salirse del camino y entrar en los arbustos, quedaron asombradas al ver altavoces instalados en el suelo.

Se descubrió que había aún más dispositivos en las partes altas de la montaña. La mayoría emitía ruido blanco, mientras que otros reproducían sermones religiosos sobre la "salvación" y frases repetitivas.

Snurr estima que había entre 100 y 200 altavoces en la zona. Sin embargo, el propósito de su instalación sigue siendo desconocido por ahora.

Una mujer a caballo y numerosos paneles solares instalados en la colina.

Algunos vinculan este hecho con las famosas leyendas de Lemuria sobre la montaña Shasta. Según los relatos, existe una misteriosa ciudad subterránea llamada Telos bajo la montaña, donde viven descendientes de una civilización perdida.

Los videos provocaron grandes debates en las redes sociales. Muchos quedaron sorprendidos por la instalación de tantos dispositivos electrónicos en plena naturaleza.

Una investigación posterior reveló que los altavoces no estaban en terreno estatal, sino en una propiedad privada colindante. No obstante, su propósito exacto aún no ha sido revelado.

Monte ShastaCaliforniaTelosCarrie Ann SnurJordan
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Encontraron una solución genial para proteger a los niños de jardín de infancia del calor veraniego en Japón!¡Encontraron una solución genial para proteger a los niños de jardín de infancia del calor veraniego en Japón!Hoy, 20:49Aumentan las víctimas de la ola de calor en Europa: 212 muertos en 4 díasAumentan las víctimas de la ola de calor en Europa: 212 muertos en 4 díasHoy, 20:37Una maleta llevó a tres uzbekos a la muerteUna maleta llevó a tres uzbekos a la muerteHoy, 19:53Detenido un hombre en Hungría por cocinar órganos humanosDetenido un hombre en Hungría por cocinar órganos humanosHoy, 18:32La lucha por los aires acondicionados se intensifica en Francia tras la ola de calor (video)La lucha por los aires acondicionados se intensifica en Francia tras la ola de calor (video)Hoy, 18:26¡Del Octágono a la Casa Blanca! Una leyenda de la UFC se postula a la presidencia de EE. UU.¡Del Octágono a la Casa Blanca! Una leyenda de la UFC se postula a la presidencia de EE. UU.Hoy, 15:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo