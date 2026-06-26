Guy Stéphan: «¿Cómo se puede criticar a Mbappé?»

Guy Stéphan, asistente del seleccionador de la selección francesa Didier Deschamps, defendió a Kylian Mbappé de las duras críticas.

El técnico francés describió al delantero no solo como un jugador de alto nivel, sino también como una persona extraordinaria. No ocultó su incomprensión ante los comentarios negativos hacia el jugador.

«Es un jugador increíble y una persona maravillosa. Hay algo que no entiendo: ¿cómo puede alguien criticarlo?», afirmó Guy Stéphan.

El especialista destacó que sigue de cerca a Mbappé desde 2017 y que el delantero continúa sorprendiéndolo con sus acciones.

«Lo sigo desde 2017. Kylian nunca deja de sorprenderme. Algunos entrenadores dicen con orgullo que entrenaron a Pelé. Yo puedo decir que he entrenado a Mbappé», añadió.

Según Guy Stéphan, Mbappé se destaca en el campo no solo por sus goles, sino también por su deseo de fortalecer el juego colectivo.

«Kylian es exigente con cada pequeño detalle que permite mejorar el juego en equipo. Es un líder excepcional y un capitán que merece respeto», citó el diario Le Parisien.

De este modo, el miembro del cuerpo técnico de la selección francesa consideró injustas las críticas hacia Mbappé, valorando positivamente su liderazgo en el equipo.