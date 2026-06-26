¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!

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¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!

La participación histórica de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo quedará en la memoria de los aficionados no solo por la intensidad de los partidos, sino también por los momentos interesantes con estrellas mundiales. Especialmente, en el encuentro contra Portugal, las conversaciones entre el defensa del Manchester City, Abduqodir Husanov, y la leyenda Cristiano Ronaldo captaron la atención de los medios globales. En aquel momento, lo que hablaron exactamente seguía siendo un misterio.

¡Buenas noticias! El reconocido periodista deportivo Davron Fayziyev publicó en su página de Instagram imágenes exclusivas del encuentro en Houston, revelando los detalles de aquella misteriosa charla entre las dos estrellas.

La disputa del minuto 29: «¡Abbos no es un jugador brusco!»

El momento más emocionante y polémico del partido ocurrió en el minuto 29. Nuestro centrocampista Aziz Ganiyev marcó un supergol espectacular desde larga distancia, poniendo el marcador 2-1. Sin embargo, el árbitro marroquí Jalal Jayed, tras revisar el VAR, anuló el gol al determinar que Abbosbek Fayzullayev había cometido una falta sobre el defensa portugués João Cancelo al inicio de la jugada. Fue justo después de este episodio cuando surgió la discusión entre Ronaldo y Husanov.

El propio Abduqodir Husanov explicó la situación al periodista Davron Fayziyev de la siguiente manera:

"Hablamos mucho durante el partido. Principalmente intercambiamos opiniones sobre las situaciones en el campo. No recuerdo exactamente qué nos dijimos en ese video. Por ejemplo, después de nuestro gol anulado, discutimos un poco. Ronaldo dijo que hubo falta, y yo enfaticé que Abbos no es un futbolista que juegue de forma brusca. Sin embargo, cada conversación fue en un espíritu cálido y amistoso".

Minuto 60: El apoyo amistoso de Ronaldo al defensa uzbeko

Cabe recordar que el 23 de junio en Houston, en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Portugal derrotó por 5-0 a Uzbekistán, debutante. Cristiano Ronaldo puso fin a una racha de 10 partidos sin marcar en torneos mayores anotando un doblete contra nosotros. Los otros goles fueron marcados por Nuno Mendes y Rafael Leão, y otro fue un autogol de nuestro portero Abduvohid Ne’matov.

Precisamente en el minuto 60, cuando ocurrió aquel desafortunado autogol, se vivió una situación muy bella en el campo. El capitán de Portugal, Ronaldo, se acercó al joven defensa del Manchester City, Abduqodir Husanov, lo abrazó cálidamente y le dio una palmada amistosa en el hombro para darle apoyo moral.

Aunque el resultado en la tabla no fue el que deseábamos, que nuestro defensa de 22 años pueda discutir de igual a igual con una leyenda como Cristiano Ronaldo y recibir tal respeto demuestra que el futuro del fútbol uzbeko es grandioso!

Abduqodir HusanovManchester City
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Shuhrat Razzakov
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