Asus presenta el mini-PC más caro del mundo: su precio equivale al de un coche eléctrico

Asus, reconocida en el mercado de la tecnología informática por sus dispositivos de alto rendimiento, ha presentado un modelo de mini-PC exclusivo con motivo del 20º aniversario de la marca Republic of Gamers (ROG). El dispositivo, denominado ROG NUC 20th Anniversary Edition, ha captado la atención del mundo tecnológico no solo por sus dimensiones compactas, sino también por su precio récord. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según Ixbt.com, esta edición de aniversario salió a la venta en el mercado chino por 44 000 yuanes, aproximadamente 6 480 USD. Para comparar, con esta cantidad se puede comprar un coche eléctrico urbano compacto en China. Este precio tan elevado se justifica por la producción en serie limitada y la inclusión de los últimos desarrollos tecnológicos.

Potencia sin precedentes y diseño exclusivo

El nuevo mini-PC cuenta con un chasis semitransparente en una combinación de colores negro y dorado, con un volumen de solo 3 litros. En su interior se encuentra un procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus de 24 núcleos y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de GDDR7. Tales especificaciones representan una potencia sin precedentes para el segmento de los mini-PC.

Las principales características técnicas del dispositivo son las siguientes:

64 GB de memoria RAM (DDR5-6400), ampliable hasta 128 GB;

Un SSD NVMe PCIe Gen6 con capacidad de 2 TB;

Un sistema de refrigeración compuesto por Vapor Chamber y tres ventiladores;

Suministro de energía a través de un bloque externo de 380 W.

Los ingenieros de Asus también prestaron especial atención a la ergonomía. El kit incluye una base extraíble que, mediante un acelerómetro integrado, detecta la posición horizontal o vertical del ordenador y adapta el funcionamiento del sistema. Esto permite al usuario ahorrar el máximo espacio en el escritorio.

Interfaces modernas y capacidades de comunicación

A pesar de su pequeño tamaño, el ROG NUC 20th Anniversary Edition está equipado con una amplia gama de puertos. El panel frontal cuenta con USB-A, USB-C y un conector de audio, mientras que la parte trasera dispone de Thunderbolt 4, cuatro USB-A (10 Gbit/s), dos puertos HDMI 2.1 y dos DisplayPort 2.1. También se ha previsto una red Ethernet 2.5G.

Para la comunicación inalámbrica, se encargan los módulos Intel Killer Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, lo que garantiza la máxima velocidad en juegos en línea y transferencia de grandes volúmenes de datos. Según los expertos, este modelo no está destinado al uso masivo, sino que es un producto simbólico para los entusiastas de la marca y coleccionistas.

Este mini-PC puede servir no solo para juegos, sino también para el procesamiento gráfico complejo y el trabajo con algoritmos de AI. Por el momento, no se han proporcionado datos oficiales sobre las ventas en el mercado global ni el precio en otras regiones.