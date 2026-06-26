El fundador de Xprize aboga por la vigilancia global: "La gente se comporta mejor cuando es vigilada"

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El fundador de Xprize aboga por la vigilancia global: "La gente se comporta mejor cuando es vigilada"

Peter Diamandis, figura prominente del mundo tecnológico y fundador de la fundación Xprize, ha hecho una declaración provocativa sobre la privacidad y el control global. Según él, un sistema de vigilancia masiva implementado en todo el mundo podría ser beneficioso para la humanidad, ya que las personas tienden a comportarse de manera más ordenada y educada cuando sienten que alguien las observa. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Diamandis destacó en su página de la red social X y en un artículo en la plataforma Substack que se acerca la era de la "transparencia radical". En el futuro que imagina, nadie podrá esconderse en ningún lugar. Según el emprendedor, estamos envolviendo nuestro planeta en un "ecosistema de sensores". Este sistema incluiría todas las herramientas, desde cámaras domésticas hasta smartphones, pasando por coches autónomos como Tesla y satélites en el espacio.

La era del control masivo y la transparencia

Estas visiones de Diamandis se reforzaron tras una conversación con Will Marshall, director de Planet (el mayor operador de satélites de observación terrestre). Marshall señaló que actualmente es imposible ocultar la construcción de una escuela o un centro de datos en cualquier punto del mundo. Cada metro cuadrado de terreno es fotografiado diariamente desde el espacio, lo que lleva la rendición de cuentas a un nuevo nivel.

Curiosamente, Peter Diamandis no está solo en esto. Hace aproximadamente dos años, Larry Ellison, fundador de Oracle, planteó una predicción similar. Según Ellison, en un entorno donde todo se graba e informa constantemente, los ciudadanos se verán obligados a controlar sus acciones. Esto serviría para reducir la criminalidad y fortalecer el orden social.

El fin de la privacidad y la educación de una nueva generación

Hoy en día, las personas ya están bajo vigilancia constante en su vida diaria a través de los sistemas de seguridad Ring, cámaras callejeras y diversas redes publicitarias. Sin embargo, la declaración de Diamandis se diferencia al apuntar a la eliminación total del concepto de privacidad. Aconsejó a los padres preparar a sus hijos para un mundo donde no exista la "vida oculta".

Según su recomendación, la mejor estrategia de privacidad para la nueva generación es la honestidad. Es decir, una persona debe vivir de tal manera que, aunque cada uno de sus pasos y acciones sea visible, no haga nada de lo que se avergüence o tema. Al mismo tiempo, instó a luchar para que la vigilancia no sea unidireccional, sino bidireccional (que el pueblo también pueda vigilar al gobierno y a las personas poderosas).

En el contexto de Uzbekistán, las herramientas de vigilancia tecnológica, especialmente las cámaras inteligentes en las carreteras y los sistemas de seguridad en lugares públicos, también se están expandiendo. Se espera que las visiones de Diamandis provoquen serios debates a nivel mundial sobre el equilibrio entre la libertad personal y la seguridad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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