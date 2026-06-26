TikTok deja de ser una simple red social: la plataforma se convierte en una « super app »

La plataforma TikTok, con miles de millones de usuarios en todo el mundo, está trascendiendo su estado tradicional de servicio de videos cortos para elevarse al nivel de una «super app» que reúne todas las necesidades digitales en un solo lugar. Recientemente, la empresa ha comenzado a incluir no solo contenido de entretenimiento, sino también comercio electrónico, mapas, un sistema de búsqueda e incluso servicios financieros. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este cambio en la estrategia de TikTok es muy similar al modelo de la aplicación WeChat de China. WeChat combina una red social, un mensajero, un sistema de pagos y una tienda de aplicaciones. TikTok también busca limitar el desplazamiento de los usuarios entre diferentes aplicaciones, permitiendo que realicen todas las operaciones dentro de una sola plataforma. Zamin.uz informa esto basándose en datos de publicaciones tecnológicas internacionales.

Posibilidad de reservar viajes y hoteles

Recientemente, la plataforma lanzó el servicio TikTok GO. Esta novedad permite a los usuarios no solo descubrir nuevos lugares a través de videos interesantes, sino también reservar hoteles y destinos turísticos directamente en la aplicación. Antes, un usuario veía un video de viaje y luego buscaba boletos a través de Google u otros servicios; ahora, todo este proceso se realiza dentro de TikTok.

Este paso significa que TikTok entra en competencia directa con las principales líneas de negocio de Google: Search y Google Maps. Mientras que las generaciones jóvenes ya han comenzado a usar TikTok como motor de búsqueda, se espera que el hecho de que las transacciones también se realicen allí aumente drásticamente los ingresos de la plataforma.

Integración de contenido deportivo y de entretenimiento

La plataforma también está creando comodidades especiales para los aficionados al deporte. En el marco del proyecto TikTok GamePlan, se organizó un hub especial para la Copa del Mundo de la FIFA. En él, los usuarios pueden ver el calendario de juegos, la tabla de torneos, resultados en vivo e imágenes exclusivas. Asimismo, se han establecido colaboraciones con grandes ligas como la MLS y la MLB, asegurando la masividad del contenido deportivo.

Las etapas principales en el camino de la plataforma hacia convertirse en una «super app» incluyen:

Un sistema de ventas directas a través de TikTok Shop;

Mapas interactivos para encontrar lugares locales;

Una colección de juegos y aplicaciones de entretenimiento;

La implementación de operaciones financieras mediante la obtención de una licencia Fintech.

Aunque TikTok ha pasado a una nueva estructura de propiedad en EE. UU., su estrategia de desarrollo global permanece inalterada. Según los expertos, aún está en duda qué tan exitoso será el modelo de «super app» en el mercado occidental, pero TikTok se posiciona como el candidato con la mayor oportunidad.