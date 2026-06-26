Andrey Fyodorov: «Habría mantenido a Kapadze en lugar de Cannavaro»

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Andrey Fyodorov: «Habría mantenido a Kapadze en lugar de Cannavaro»

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a rivales fuertes en los dos primeros partidos de su primera Copa del Mundo. Nuestros representantes cayeron 1-3 ante Colombia y 0-5 frente a Portugal.

El exjugador de la selección nacional, Andrey Fyodorov, opinó sobre los malos resultados en el torneo y comentó el nombramiento de Fabio Cannavaro como entrenador principal.

Fyodorov señaló que, si él hubiera tomado la decisión, no habría nombrado al exjugador de la selección italiana y habría mantenido a Timur Kapadze en el cargo.

«En mi opinión, no habría nombrado a Fabio Cannavaro como seleccionador de Uzbekistán. Habría mantenido a Timur Kapadze. Él estaba cumpliendo bien las tareas asignadas como entrenador nacional», dijo Fyodorov.

El exjugador destacó que Cannavaro probablemente tenía su propia motivación para trabajar en Uzbekistán. Sin embargo, considera que el cambio de técnico ha afectado la participación del equipo en el Mundial.

Al mismo tiempo, Fyodorov señaló que las posibilidades de que Uzbekistán pase a la fase de eliminatorias aún no se han perdido por completo.

«No puedo decir que la selección de Uzbekistán no pueda salir del grupo. La esperanza no es muy grande, pero existe. Para ello, primero hay que derrotar a la selección de la RD Congo», afirmó.

Fyodorov calificó a la RD Congo como un rival serio y destacó que este equipo ha demostrado sus fortalezas en la fase de grupos.

«El Congo se mostró bastante fuerte en la fase de grupos», añadió el exjugador de la selección de Uzbekistán.

Cabe recordar que el partido decisivo entre las selecciones de Uzbekistán y la República Democrática del Congo se llevará a cabo el 28 de junio en Estados Unidos.

El encuentro, de gran importancia para ambos equipos, comenzará a las 04:30 hora de Taskent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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