Vitaliy Denisov analiza los problemas de Uzbekistán

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Vitaliy Denisov analiza los problemas de Uzbekistán

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a rivales fuertes en los dos primeros partidos de su primera Copa del Mundo. Nuestros representantes cayeron 1-3 ante Colombia y 0-5 frente a Portugal.

El exjugador de la selección, Vitaliy Denisov, expresó su opinión sobre estos resultados y el trabajo del seleccionador Fabio Cannavaro.

Denisov señaló que el especialista italiano no tuvo tiempo suficiente para implantar un nuevo estilo táctico y seleccionar a los jugadores adecuados para dicho sistema.

«Fabio Cannavaro no tuvo tiempo para implementar un nuevo estilo de juego y elegir a los jugadores que encajaran en esa táctica. No se puede adaptar a un sistema de tres defensas en un solo día», afirmó.

Según el exfutbolista, este esquema táctico requiere características específicas de los jugadores. El cuerpo técnico no tuvo la oportunidad de consolidar plenamente el sistema en tan poco tiempo.

«Para que este esquema se utilice de forma constante, se necesitan jugadores con ciertas cualidades. El cuerpo técnico no tuvo tiempo de ejecutarlo todo por completo. Fue lo que hubo», añadió Denisov.

Asimismo, indicó que no coincide con la idea de que el resultado habría sido diferente si hubiera habido otro entrenador en lugar de Cannavaro.

«No podemos decir con certeza que el resultado habría sido distinto con otro entrenador. Nadie puede dar una respuesta segura a esa pregunta», dijo el exdefensa de la selección de Uzbekistán.

Cabe recordar que el partido decisivo entre las selecciones de Uzbekistán y la República Democrática del Congo se disputará el 28 de junio en Estados Unidos.

El encuentro, de gran importancia para ambos equipos, comenzará a las 04:30 hora de Tashkent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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