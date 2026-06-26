Mundial 2026: Abduvohid Nematov entra en la «lista negra» histórica

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Mundial 2026: Abduvohid Nematov entra en la «lista negra» histórica

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en los campos de Estados Unidos, México y Canadá, está haciendo historia no solo por sus goles espectaculares, sino también por sus récords negativos inesperados. ¡El récord histórico de más goles en propia meta en la historia de las fases finales de los Mundiales ha sido igualado oficialmente en este torneo!

El gol que igualó el récord: Países Bajos — Túnez

El partido entre Países Bajos y Túnez en el grupo «F» (3-1) fue el escenario de este récord. Apenas en el minuto 3 del encuentro, el centrocampista tunecino Ellyes Skhiri marcó accidentalmente en su propia portería.

Esta situación inesperada fue registrada como el 12º autogol de la Copa Mundial 2026.

Abduvohid Nematov también en la lista

Lo más sorprendente y lamentable es que el talentoso portero de la selección nacional de Uzbekistán, Abduvohid Nematov, también figura en esta lista. Durante el intenso partido contra Portugal, el balón terminó en nuestra propia red tras un rebote desafortunado en nuestro guardameta. Sin embargo, esto es parte del fútbol y nadie está exento de tales situaciones.

La lista completa de los «desafortunados» del Mundial 2026

Conozca a los 12 jugadores que han «contribuido» a este récord histórico marcando en su propia portería:

  • Mahmoud Abunada (Qatar)

  • Yazan Al-Arab (Jordania)

  • Mohammed Al-Mannai (Qatar)

  • Hassan Al-Tambakti (Arabia Saudita)

  • Cameron Burgess (Australia)

  • Damián Bobadilla (Paraguay)

  • Yassine Bounou (Marruecos)

  • Miro Muheim (Suiza)

  • Abduvohid Nematov (Uzbekistán)

  • Ellyes Skhiri (Túnez)

  • Mohamed Hany (Egipto)

  • Aymen Hussein (Irak)

¡Un partido crucial por delante!

Recordamos que la selección nacional de Uzbekistán disputará su último y decisivo partido del grupo «K» contra la República Democrática del Congo el 23 de junio. Este importante enfrentamiento comenzará a las 04:30 hora de Taskent. ¡Les deseamos mucha suerte a nuestros representantes en este encuentro!

Abduvohid NematovEllyes SkhiriUzbekistánPortugalPaíses Bajos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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