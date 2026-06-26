El Milan nombra a un nuevo entrenador: Ruud Gullit advierte sobre el riesgo para Christian Pulisic

La directiva del club italiano Milan ha decidido traer a Ruben Amorim para dirigir al equipo. El especialista portugués, que no tuvo éxito en el Manchester United, probará ahora su suerte en San Siro. Sin embargo, la leyenda del club Ruud Gullit teme que este nombramiento pueda traer problemas inesperados para los líderes actuales del equipo, especialmente para Christian Pulisic. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con GOAL, Gullit destacó que el enfoque táctico de Ruben Amorim podría ser "muy peligroso" para el Milan. En su opinión, imponer forzosamente su esquema favorito 3-4-3 podría afectar negativamente el juego de futbolistas que dependen de su habilidad individual, como Christian Pulisic.

Cambios tácticos y riesgos potenciales

Ruben Amorim logró solo 24 victorias en 61 partidos al mando del Manchester United (un porcentaje del 38,1 %). Su principal error en Inglaterra fue intentar aplicar su sistema rígido sin considerar las capacidades de los jugadores de la plantilla. Gullit afirma que este aspecto exacto podría salir caro también para el Milan.

"Pulisic ha sido muy útil para el Milan. En muchas situaciones salvó al equipo con su habilidad individual. Espero que Amorim lo utilice correctamente. Pero siempre abogo por la cautela en estas situaciones. Primero hay que mirar a los jugadores que tienes y luego diseñar la táctica. Si impones a la fuerza un sistema que el equipo nunca ha jugado, puedes apagar la confianza de los jugadores. Es muy peligroso", dice la leyenda neerlandesa.

Una nueva era para el Milan

Tras despedir a Massimiliano Allegri, la directiva del Milan confió en Amorim para llevar al equipo a un nuevo nivel. Allegri dejó su cargo después de dejar al equipo sin plaza en la Champions League la temporada pasada. Ahora, el especialista portugués tiene la tarea no solo de mostrar resultados, sino también de mantener el potencial de estrellas como Christian Pulisic.

Christian Pulisic es actualmente una parte integral de la línea de ataque del Milan. Si Amorim no renuncia a sus rígidas visiones tácticas, el capitán de la selección de Estados Unidos podría quedar en una posición incómoda o quedar clavado en el banquillo. Esto afectaría directamente los resultados generales del club.

Por ahora, los aficionados del Milan y los especialistas esperan el debut de Amorim en la Serie A. En los próximos partidos se sabrá si ha sacado conclusiones de sus errores en Manchester. El fútbol italiano se caracteriza por su complejidad táctica, lo que representa tanto una oportunidad como un gran desafío para el nuevo entrenador.