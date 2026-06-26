Kerjakov: «Uzbekistán necesita un milagro para llegar a los play-offs»

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Kerjakov: «Uzbekistán necesita un milagro para llegar a los play-offs»

El exfutbolista ruso Aleksandr Kerjakov opinó sobre las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán de alcanzar la fase de play-offs de la Copa del Mundo 2026.

Se sabe que la selección de Uzbekistán se enfrentará, en la 3ª jornada de la fase de grupos, a la República Democrática del Congo, su principal rival por el tercer puesto.

En opinión de Kerjakov, las posibilidades de que Uzbekistán pase a la siguiente ronda son muy bajas. Para ello, el equipo necesita derrotar a la RD Congo por un marcador amplio.

«Las posibilidades de Uzbekistán de salir de grupo en la Copa del Mundo son muy escasas. La razón es que deben vencer a la selección de la RD Congo por un resultado muy abultado», afirmó.

El exdelantero no ocultó que no cree que ocurra un milagro en esta situación.

«No creo que ocurra ningún milagro y que Uzbekistán llegue a los play-offs», añadió Kerjakov.

El especialista ruso destacó que el hecho de que Uzbekistán se haya clasificado para el Mundial ya es un gran logro para el fútbol del país. En este sentido, comparó al equipo con la selección de Curaçao, participante en la Copa del Mundo 2026.

«Se puede hablar de este equipo al igual que de la selección de Curaçao. Clasificarse para la Copa del Mundo es ya un gran éxito para el fútbol de Uzbekistán. Espero que en el futuro sigan desarrollando este resultado», dijo Kerjakov en entrevista con el periodista Nikolay Baranov.

Ahora, la selección de Uzbekistán intentará conseguir la victoria ante la RD Congo en la última jornada para mantener sus posibilidades en el torneo hasta el final.

Aleksandr KerjakovUzbekistánRepública Democrática del CongoCurazaoNikolay Baranov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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