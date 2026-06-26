¡Encontraron una solución genial para proteger a los niños de jardín de infancia del calor veraniego en Japón!

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¡Encontraron una solución genial para proteger a los niños de jardín de infancia del calor veraniego en Japón!

En uno de los jardines de infancia de Japón, se ha implementado una solución inusual para que los niños puedan jugar seguros al aire libre incluso durante el calor del verano. Se instaló una enorme sombrilla de tela de 25 por 30 metros sobre el área de juegos.

La estructura, que cubre aproximadamente 750 metros cuadrados, bloquea los rayos solares pero no impide la circulación del aire. Por ello, la temperatura bajo ella es mucho más fresca que en el área abierta.

Otra ventaja de la sombrilla es que se puede abrir y cerrar fácilmente según sea necesario, sin requerir grandes obras de construcción.

Tras la puesta en marcha del proyecto, los niños comenzaron a jugar libres y felices bajo la sombrilla. Esta iniciativa, que parece sencilla, resultó ser una solución muy eficaz para proteger la salud infantil.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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