Kazajos se unen a la búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por un río en Kirguistán

Socorristas y voluntarios procedentes de Kazajistán se han unido a las labores de búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por la fuerte corriente de un río de montaña en Kirguistán. Desde hace varios días, cientos de personas continúan la búsqueda con la esperanza de encontrar al niño con vida.

La tragedia ocurrió el 23 de junio. Un automóvil con dos familias cayó en un río de montaña. Dos mujeres y tres niños fueron rescatados, pero una niña de 12 años y un niño de 6 fueron arrastrados por la corriente.

Posteriormente, fue hallado el cuerpo de la niña. Actualmente, los rescatistas están revisando varios kilómetros a lo largo de la ribera del río y ampliando el área de búsqueda.

Por el momento no hay información oficial sobre el destino del niño.