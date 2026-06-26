Kazajos se unen a la búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por un río en Kirguistán

·6·Mundo
Kazajos se unen a la búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por un río en Kirguistán

Socorristas y voluntarios procedentes de Kazajistán se han unido a las labores de búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por la fuerte corriente de un río de montaña en Kirguistán. Desde hace varios días, cientos de personas continúan la búsqueda con la esperanza de encontrar al niño con vida.

La tragedia ocurrió el 23 de junio. Un automóvil con dos familias cayó en un río de montaña. Dos mujeres y tres niños fueron rescatados, pero una niña de 12 años y un niño de 6 fueron arrastrados por la corriente.

Posteriormente, fue hallado el cuerpo de la niña. Actualmente, los rescatistas están revisando varios kilómetros a lo largo de la ribera del río y ampliando el área de búsqueda.

Por el momento no hay información oficial sobre el destino del niño.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ejecución histórica en Florida: ejecutan al preso más ancianoEjecución histórica en Florida: ejecutan al preso más ancianoHoy, 22:26Hallan el cuerpo de una uzbeka ahogada en un río de KirguistánHallan el cuerpo de una uzbeka ahogada en un río de KirguistánHoy, 22:10La historia de una madre que dio su vida por su hija conmueve a muchosLa historia de una madre que dio su vida por su hija conmueve a muchosHoy, 21:55La Sra. Perihan fue premiada por limpiar la bandera (video)La Sra. Perihan fue premiada por limpiar la bandera (video)Hoy, 21:51Avión choca contra rascacielos en Pekín: se difunden imágenes terroríficasAvión choca contra rascacielos en Pekín: se difunden imágenes terroríficasHoy, 21:42Cientos de altavoces encontrados en una montaña misteriosa: ¿cuál es el motivo?Cientos de altavoces encontrados en una montaña misteriosa: ¿cuál es el motivo?Hoy, 20:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo