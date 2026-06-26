Hallan el cuerpo de una uzbeka ahogada en un río de Kirguistán

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Hallan el cuerpo de una uzbeka ahogada en un río de Kirguistán

Un accidente de tráfico ocurrido en el distrito de Toktogul, Kirguistán, terminó en tragedia. Una ciudadana de Uzbekistán falleció después de que su vehículo cayera al río Chichqon. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán, Sputnik Kirguistán informó.

Se informó que el incidente ocurrió el 22 de junio de este año. En el automóvil viajaban cuatro personas: tres hombres y una mujer de 45 años.

Según la información preliminar, los tres hombres lograron salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, la mujer fue arrastrada por la fuerte corriente del río.

Las labores de búsqueda y rescate duraron varios días. Cuatro días después, los rescatistas encontraron el cuerpo de la mujer y lo entregaron a las autoridades policiales.

En este momento, las dependencias correspondientes están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre todas las circunstancias del accidente y cómo el vehículo cayó al río.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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