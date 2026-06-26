Tesla finaliza juicio por muerte relacionada con el sistema FSD

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Tesla finaliza juicio por muerte relacionada con el sistema FSD

La compañía estadounidense Tesla ha cerrado mediante un acuerdo la demanda judicial relacionada con una muerte en la que estuvo involucrado su sistema de asistencia a la conducción Full Self-Driving (FSD). Este incidente intensifica los debates sobre la seguridad de los sistemas de autopiloto y podría afectar la reputación tecnológica de la empresa. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según informa Bloomberg, el caso judicial está relacionado con un trágico accidente ocurrido en 2023. En aquel entonces, Jona Story, de 71 años, fue atropellado por un Tesla Model Y mientras intentaba organizar el tráfico alrededor de otro accidente causado por el deslumbramiento del sol. La hija del difunto presentó una demanda contra Tesla y el conductor.

Hasta el momento, los términos financieros y los detalles del acuerdo no han sido revelados. Sin embargo, aunque este acuerdo reduce ligeramente la presión legal sobre Tesla, el riesgo principal aún persiste. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. continúa sus investigaciones sobre este caso.

Fallos técnicos e investigaciones federales

En 2024, la NHTSA inició una investigación especial sobre el software FSD (Supervised) de Tesla. Esto fue provocado por cuatro colisiones graves ocurridas en condiciones de baja visibilidad, incluyendo luz solar, niebla o polvo. El caso de Jona Story fue incluido precisamente en esta lista.

La agencia federal informó que el objetivo de la investigación es evaluar la capacidad del sistema automatizado para detectar y reaccionar adecuadamente a condiciones climáticas y de iluminación difíciles en la carretera. Para marzo de 2026, la investigación ascendió al nivel de "análisis de ingeniería", lo que evidencia la gravedad del problema.

El informe de la NHTSA indica que los datos disponibles muestran deficiencias en el sistema de Tesla para detectar la degradación de la visibilidad y advertir al conductor a tiempo. Esto puede representar un riesgo serio no solo para los conductores, sino también para la vida de los peatones.

Posibles consecuencias para la empresa

A pesar del cierre del caso judicial, las investigaciones a nivel federal no han terminado. Si la NHTSA determina que existe un defecto sistémico, Tesla podría verse obligada a retirar del mercado (recall) cientos de miles de vehículos eléctricos. Esto sería un golpe fuerte tanto financiera como reputacionalmente para la empresa.

Además, en octubre de 2025, la agencia inició otra investigación sobre otros aspectos del sistema FSD. Esta se basa en numerosas quejas sobre el incumplimiento de semáforos en rojo o cambios de carril incorrectos del software. Mientras el interés por los vehículos Tesla crece también en el mercado de Uzbekistán, estos problemas de seguridad alertan a los usuarios locales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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