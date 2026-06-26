La Sra. Perihan fue premiada por limpiar la bandera (video)

La Sra. Perihan, quien ganó gran atención en las redes sociales por el alto respeto mostrado hacia la bandera nacional en Turquía, fue recibida por las autoridades.

Durante el encuentro, los funcionarios reconocieron especialmente su respeto por la bandera turca, su responsabilidad ciudadana y su acción ejemplar para los jóvenes. Se expresó un sincero agradecimiento a la Sra. Perihan, destacando que tales virtudes sirven para fortalecer el patriotismo y los valores nacionales en la sociedad.

Cabe recordar que el video que muestra a la Sra. Perihan limpiando cuidadosamente la bandera se difundió previamente de forma masiva en las redes sociales, siendo recibido con comentarios cálidos por miles de usuarios. Muchos valoraron profundamente su respeto por el símbolo nacional, señalando este acto como un ejemplo para los demás.