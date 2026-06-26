¡¿Qatar «compró» aficionados para el Mundial 2026?! Investigación impactante

Durante los partidos de la Copa del Mundo 2026, salieron a la luz secretos totalmente inesperados detrás de las gradas. Según una noticia difundida por el prestigioso diario en línea "The Telegraph", la Asociación de Fútbol de Qatar pagó a sus «propios aficionados» para apoyar a su selección nacional y llenar los estadios.

Cabe recordar que, en la Copa del Mundo 2026, la selección nacional de Qatar compitió en el grupo B junto a Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina, quedando en el cuarto y último lugar del grupo. Sin embargo, el «show de apoyo» en las gradas parece haberles costado muy caro.

Viajes gratis y «Pack del Aficionado»

Según la fuente, cerca de mil ciudadanos qataríes recibieron un paquete de servicios especiales para asistir a los partidos del Mundial desde el estadio. Este paquete incluía las siguientes comodidades:

Gastos de vuelo totalmente cubiertos;

Alojamiento en un hotel ubicado cerca del estadio;

Entradas para los partidos entregadas de forma totalmente gratuita.

Además, antes del inicio de los encuentros, estos «aficionados» recibieron un «pack del aficionado» especial compuesto por camisetas con los colores de la selección nacional, gorras y gafas de sol.

«Es la primera vez en mi vida que veo fútbol en un estadio»: falsos aficionados

El punto más sorprendente del escándalo es que un grupo de «aficionados» que apoyaban fervientemente a la selección de Qatar durante la fase de grupos resultó ser, en realidad, ciudadanos de Estados Unidos y México.

Cuando los periodistas hablaron directamente con ellos, algunos de estos «aficionados» admitieron incluso que era la primera vez en sus vidas que veían un partido de fútbol en vivo desde un estadio.

Aunque esta táctica remunerada de la Asociación de Fútbol de Qatar logró reunir multitudes en las gradas, lamentablemente no ayudó a cambiar la fallida participación de la selección en el campo.