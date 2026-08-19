Se aplaza la instalación de la antena de comunicación de la Estación Espacial Internacional

La reciente caminata espacial realizada a bordo de la Estación Espacial Internacional afrontó dificultades inesperadas, por lo que su misión principal no se completó por completo. Según la información difundida por la agencia TASS, el astronauta de la NASA Anil Menon y la representante de la Agencia Espacial Europea Sofi Adeno salieron al espacio para realizar tareas en el exterior de la estación orbital. Así lo informa .

La caminata espacial duró un total de 6 horas y 23 minutos. El objetivo principal de la operación era sustituir la antigua antena que garantiza una comunicación estable entre la Estación Espacial Internacional y el centro de control terrestre de Houston. Sin embargo, los retrasos técnicos surgidos durante los trabajos obligaron a modificar los planes.

La antena fue desmontada, pero la nueva no se instaló

Los astronautas lograron desmontar con éxito el equipo antiguo. No obstante, debido a los cambios en el calendario y a los obstáculos surgidos, no fue posible completar la instalación de la nueva antena durante esa misma salida.

Según el plan de los especialistas, la instalación del nuevo modelo de equipo de comunicación se completará durante una de las próximas caminatas espaciales. Por tanto, la tarea principal de esta misión espacial se considera, por ahora, solo parcialmente cumplida.

Un hecho histórico y los próximos planes

A pesar de estas dificultades, la salida actual quedará registrada como un importante acontecimiento histórico para la astronáutica francesa. Sofi Adeno se convirtió en la primera francesa de la historia en realizar actividades en el espacio. Para su compañero Anil Menon, fue su segunda salida al exterior de la estación espacial.

Actualmente, los especialistas de la Estación Espacial Internacional trabajan para evitar interrupciones en el sistema de comunicación y concretar la fecha de la próxima caminata espacial. Restablecer por completo la comunicación con el centro de control de Houston sigue siendo una de las prioridades de los próximos días.