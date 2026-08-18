El FC Barcelona anuncia el fichaje de Rodri

El FC Barcelona anunció oficialmente que había alcanzado un acuerdo espectacular en el mercado de fichajes y que incorporaba a Rodri, centrocampista del Manchester City. Según Goal.com, el club catalán presentó el fichaje del campeón del mundo de una manera original en sus redes sociales, describiéndolo como el jugador que transformará radicalmente el juego del equipo dirigido por Hansi Flick en el centro del campo. Sobre ello, Goal.com informa .

Este acuerdo, que se ha convertido en uno de los acontecimientos más sonados del mercado de fichajes, no se cerró fácilmente. La directiva del FC Barcelona tuvo que librar una intensa batalla con su eterno rival, el Real Madrid, para hacerse con el futbolista español. Sin embargo, tras unas negociaciones muy disputadas, el club catalán logró hacerse con su principal objetivo del mercado, y el jugador abre ahora una nueva etapa en Cataluña.

Un contrato financiero récord

Para alcanzar un acuerdo con el Manchester City, el FC Barcelona destinó una cantidad considerable de recursos financieros. Según las fuentes, el valor total del traspaso del jugador asciende a 76,5 millones de euros. Después de rechazar las dos primeras ofertas, el campeón inglés acordó un pago fijo garantizado de 60 millones de euros.

Según las condiciones del contrato, se establecieron otros 11,5 millones de euros en variables vinculadas a objetivos fácilmente alcanzables por ambos clubes. Además, otros 5 millones de euros dependen del rendimiento individual del jugador y de los títulos colectivos que conquiste con el club catalán.

Una tradición ganadora y el regreso a España

Este fichaje también representa una especie de regreso a casa para Rodri. El jugador había brillado anteriormente en la capital española con el Atlético de Madrid, antes de lograr grandes éxitos en la Premier League y en el fútbol europeo. Rodri llega a Barcelona con un palmarés y una colección de títulos pocas veces vistos en la historia del fútbol mundial.

Además de sus éxitos con clubes ingleses, fue uno de los grandes protagonistas de las recientes victorias de la selección española. El título de la Euro 2024, el prestigioso Balón de Oro y el triunfo en el Mundial de 2026 demuestran que ha alcanzado la cima de su carrera.