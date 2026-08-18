Rodri explica por qué eligió al Barcelona en lugar del Real Madrid

El actual ganador del Balón de Oro, Rodrigo Hernández, se convirtió oficialmente en jugador del Barcelona y reveló las razones de su llegada al club catalán. El experimentado centrocampista, que conquistó 13 títulos con el Manchester City, firmó un contrato hasta 2030 y superó con éxito el reconocimiento médico. El traspaso causó un gran revuelo en el fútbol europeo, ya que el principal rival, el Real Madrid, también estaba muy interesado en sus servicios. Así lo ha informado Goal.com.

Según Goal.com, el futbolista español, presentado oficialmente tras unas largas negociaciones, reconoció que el proceso del traspaso había sido complicado. Destacó que tomar la decisión de abandonar el Manchester City fue difícil, ya que el club inglés le había dado mucho y siempre le estaría agradecido. También agradeció a la directiva del Manchester City su ayuda para hacer posible la operación.

La oferta de Madrid y su máxima prioridad

En la rueda de prensa, Rodri no ocultó que también había recibido una oferta importante del club de la capital. Sin embargo, afirmó quesiempre había sido para él un referente mundial por su filosofía y su forma de entender el fútbol. El centrocampista señaló que dejó claro a la directiva que el club catalán era su primera opción.

En su nuevo equipo, se ha marcado el ambicioso objetivo de mantener el dominio en La Liga y dar un nuevo paso adelante en las competiciones europeas bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick. Rodri reconoció que las valientes ideas tácticas del técnico alemán eran muy atractivas y añadió que había mantenido conversaciones positivas con él.

Estado físico y jóvenes talentos

El jugador también habló de su estado físico tras la reciente operación de espalda y explicó que se trató de una intervención sencilla, por lo que ahora está totalmente preparado para volver a los terrenos de juego. No ocultó su admiración por laspor el espectacular crecimiento de Lamine Yamal y el nivel de juego que está mostrando.

Rodri afirmó estar preparado para aportar su enorme experiencia al joven equipo y ayudarlo a conquistar el trofeo de la Liga de Campeones, el gran objetivo del club esta temporada.