Ronaldo, irreconocible: ¡el futbolista de 41 años cambia radicalmente de imagen!

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Ronaldo, irreconocible: ¡el futbolista de 41 años cambia radicalmente de imagen!

El capitán de Al-Nassr Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fans con su nueva imagen. El futbolista portugués de 41 años se tiñó el pelo de rojo y publicó en redes sociales una foto de su nuevo look.

Una nueva imagen antes de la nueva temporada

Ronaldo cambió su apariencia antes del inicio de la nueva temporada. Al-Nassr de Arabia Saudí comenzará la nueva temporada de la Saudi Pro League el 15 de agosto contra el Al-Fateh.

El nuevo peinado del futbolista llamó rápidamente la atención de los aficionados en las redes sociales.

Otra novedad en la vida de Ronaldo

Ronaldo también confirmó hace unos días que se había casado con su pareja de muchos años, Georgina Rodríguez.

Ahora, el futbolista comienza la nueva temporada con un nuevo estado civil y una nueva imagen.

Cristiano RonaldoAl-NassrGeorgina RodríguezAl-Fateh
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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