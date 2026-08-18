Rodri anuncia que está listo para jugar en el FC Barcelona

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Rodri anuncia que está listo para jugar en el FC Barcelona

El capitán de la selección española, Rodri, habló sobre su futuro en el equipo, sus planes con el entrenador Hansi Flick y las jóvenes estrellas del club durante la rueda de prensa celebrada tras incorporarse oficialmente al FC Barcelona. El futbolista, que firmó un contrato hasta 2030, aseguró firmemente que está listo para saltar de inmediato al terreno de juego con su nuevo equipo. Al respecto, Goal.com informa .

Según informaciones difundidas por ixbt.com y otras fuentes, Rodri aún no había recibido su dorsal durante la presentación, aunque posó con una camiseta en la que figuraba la duración de su contrato. Afirmó estar encantado de incorporarse al proyecto catalán y añadió que los resultados del club en los últimos años y sus grandes ambiciones en Europa lo habían atraído.

La influencia de Hansi Flick y el plan de desarrollo

El experimentado futbolista no ocultó que su conversación con el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, influyó mucho en su decisión. El técnico alemán valoró muy positivamente el potencial de crecimiento de Rodri y señaló que podría ayudarle a corregir algunas carencias de su juego.

“Flick me mostró un gran interés. Todavía tengo muchas posibilidades de seguir creciendo y el entrenador puede ayudarme a perfeccionar aún más mi juego,” declaró Rodri en su entrevista. También reconoció que el FC Barcelona ha encadenado éxitos en el campeonato español durante las últimas temporadas y está dando pasos importantes en el panorama internacional.

Futuras asociaciones y ambiente en el equipo

Durante la rueda de prensa, Rodri también habló de su deseo de jugar junto al joven talento del equipo, Lamine Yamal. En su opinión, la calidad individual y el juego colectivo de Yamal son una parte fundamental del proyecto del FC Barcelona, y ambos podrían desarrollar plenamente su potencial jugando juntos.

El debut de Rodri con el FC Barcelona y su influencia en el juego del equipo siguen despertando el interés de expertos y aficionados. Se espera que la experiencia del capitán de la selección española ayude a los catalanes a triunfar tanto en el campeonato nacional como en la Liga de Campeones.

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