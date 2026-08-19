Se revela que el Real Madrid hizo una oferta baja por Rodri

Se han conocido los detalles de uno de los episodios más sonados del mercado de fichajes de verano. Según El Chiringuito TV, el Real Madrid y el Barcelona protagonizaron una dura pugna por Rodri, la estrella española que ganó el Balón de Oro este año. Sin embargo, la primera oferta económica del club blanco sorprendió tanto a la directiva del Manchester City como a los expertos. Goal.com informa .

La diferencia económica y la impotencia del Madrid

Según las fuentes, la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, ofreció por Rodri una cantidad muy modesta, inferior a 40 millones de euros. La propuesta del club, ganador de 15 títulos de la Liga de Campeones, no se correspondía en absoluto con el estatus del jugador ni con sus enormes logros con la selección española. Aunque posteriormente los madridistas elevaron su oferta hasta unos 45 millones de euros, el Manchester City no la consideró lo bastante seria.

A pesar de una reciente lesión y de su edad, el centrocampista defensivo de 30 años, ganador de 13 grandes trofeos con el club inglés, está considerado un futbolista de talla mundial. Por ello, era lógico que el Manchester City exigiera una cantidad más elevada por su traspaso.

El paso firme de Cataluña y la victoria del Barcelona

Mientras el Real Madrid dudaba, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, inició una ofensiva decidida para alcanzar el principal objetivo de su equipo. La directiva catalana entendía perfectamente que un futbolista experimentado era imprescindible en el centro del campo tras la lesión de Frenkie de Jong. Finalmente, el Barça alcanzó un acuerdo con el Manchester City por una oferta total de 60 millones de euros garantizados y 11 millones adicionales en variables.

Presentado oficialmente en el estadio Spotify Camp Nou, Rodri firmó un contrato con el club catalán hasta 2030. Este fichaje se considera un paso importante para el nuevo proyecto de Hansi Flick, ya que será una figura clave y un apoyo para los jóvenes futbolistas.

Durante su presentación, Rodri no ocultó que había recibido el interés de otros clubes, incluido el Santiago Bernabéu. «Fue una decisión difícil. Ante todo, no fue fácil dejar el City, que me ha dado mucho y con el que viví momentos felices. Estoy agradecido porque facilitaron mi salida», señaló el futbolista en sus primeras palabras como jugador del nuevo equipo.