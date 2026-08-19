Xabi Alonso explica por qué Austin MacPhee se incorporó al cuerpo técnico del Chelsea

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Xabi Alonso explica por qué Austin MacPhee se incorporó al cuerpo técnico del Chelsea

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó su decisión de incorporar a Austin MacPhee, un experimentado especialista en acciones a balón parado procedente del Aston Villa. Según el técnico, contar con expertos altamente cualificados en áreas específicas es un paso importante para que los Blues reduzcan la distancia con los líderes de la Premier League. Con este cambio en el cuerpo técnico, el club ha demostrado su intención de mejorar en todos los aspectos del juego. Sobre ello, Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Men In Blazers Network, Xabi Alonso destacó especialmente la importancia de la llegada del nuevo entrenador para la evolución del club. Después de que el Chelsea alcanzara un acuerdo con el Aston Villa por la compensación económica, el técnico escocés se incorporó a Stamford Bridge a finales de julio y rápidamente comenzó a introducir sus ideas tácticas en la preparación de pretemporada del equipo.

Experiencia y adaptación

Austin MacPhee se había ganado una gran reputación al convertir al Aston Villa de Unai Emery en un equipo muy eficaz en los lanzamientos de falta y los saques de esquina. Como Xabi Alonso afronta su primera temporada en el fútbol inglés, resulta natural que la ayuda de especialistas que conocen bien el contexto local sea muy valiosa.

“Queremos contar con los mejores especialistas en sus respectivas áreas. Por supuesto, Austin tiene una gran experiencia en la Premier League”, declaró Xabi Alonso. Según sus palabras, para el cuerpo técnico es fundamental adaptarse rápidamente a las exigencias del campeonato inglés, mientras que la experiencia adquirida la pasada temporada por especialistas como Ben Roberts y Austin MacPhee será de gran ayuda para preparar cada partido.

Cole Palmer y los próximos planes del equipo

Además de los cambios en el cuerpo técnico, Xabi Alonso también trabaja para potenciar el rendimiento de Cole Palmer, uno de los principales líderes sobre el terreno de juego. La pasada temporada, el rendimiento del internacional inglés fue irregular debido a las lesiones y los problemas físicos. Sin embargo, el entrenador está convencido de que, al recuperar al jugador física y tácticamente, podrá ayudarle a volver a su mejor forma deportiva.

Según informó el Daily Mail, Xabi Alonso señaló que la primera fase de su plan para recuperar al futbolista de 24 años se basa en una preparación física completa. El jugador debe sentirse totalmente recuperado y preparado para darlo todo sobre el terreno de juego. Solo después podrá recuperar la confianza, disfrutar del juego colectivo y cumplir plenamente sus funciones.

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