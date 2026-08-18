Jamal Musiala vuelve a desplomarse sobre el césped en un partido amistoso

·2·Deportes
Jamal Musiala vuelve a desplomarse sobre el césped en un partido amistoso

El centrocampista del Bayern Munich Jamal Musiala volvió a desplomarse y perdió el conocimiento sobre el césped durante el amistoso contra el Heidenheim. Según AS, este preocupante incidente plantea serias dudas sobre el estado físico del jugador, que recientemente regresó tras una grave lesión. Goal.com lo informa .

Preocupación constante por su estado de salud

El incidente se produjo apenas cuatro minutos después de que el jugador entrara al campo. Musiala ingresó en el minuto 61, pero poco después se sintió mal y cayó lejos del balón. Los médicos fueron llamados de inmediato al terreno de juego. Aunque quedó algo aturdido, finalmente abandonó el campo por su propio pie con la ayuda del personal médico.

Este preocupante episodio ocurrió a pesar de que Musiala había superado con éxito todos los reconocimientos médicos previos al partido. El entrenador Vincent Kompany decidió darle minutos porque no se había detectado ningún problema grave y las condiciones meteorológicas ya no eran tan calurosas como antes.

Sin embargo, que este episodio ocurriera poco después de un incidente similar en el partido contra el RB Leipzig preocupa mucho a los aficionados y a los responsables del club. En aquel encuentro, Musiala salió desde el banquillo y marcó un gol, pero después mostró signos de debilidad. Su compañero Ismaïl Saibari reaccionó rápidamente y evitó que sufriera una fuerte caída.

La reacción del club y las lesiones anteriores

Según Bild, las altas temperaturas en Múnich podrían haber provocado problemas de circulación sanguínea. Tras el incidente, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, intentó tranquilizar a los aficionados y destacó que lo más importante era que el jugador se encontraba bien.

Esta sucesión de incidentes cobra mayor importancia por las graves lesiones que ha sufrido el centrocampista. Musiala se fracturó la tibia en el Mundial de Clubes de 2025 y permaneció varios meses alejado de los terrenos de juego. Aunque regresó en enero, también tuvo que entrenarse por separado bajo la supervisión del cuerpo médico debido a unas molestias en el tobillo.

Jamal MusialaBayern MunichBundesligaFútbolLesión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rodri anuncia que está listo para jugar en el FC BarcelonaRodri anuncia que está listo para jugar en el FC BarcelonaAyer, 23:31Rodri explica por qué eligió al Barcelona en lugar del Real MadridRodri explica por qué eligió al Barcelona en lugar del Real MadridAyer, 23:11El FC Barcelona anuncia el fichaje de RodriEl FC Barcelona anuncia el fichaje de RodriAyer, 22:37Connor Gallagher anuncia que espera su primer hijoConnor Gallagher anuncia que espera su primer hijoAyer, 22:35Joe Hart revela el mayor desafío del Manchester City tras Pep GuardiolaJoe Hart revela el mayor desafío del Manchester City tras Pep GuardiolaAyer, 21:58Manchester City sufre una baja importante al inicio de la temporadaManchester City sufre una baja importante al inicio de la temporadaAyer, 21:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov