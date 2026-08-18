Jamal Musiala vuelve a desplomarse sobre el césped en un partido amistoso

El centrocampista del Bayern Munich Jamal Musiala volvió a desplomarse y perdió el conocimiento sobre el césped durante el amistoso contra el Heidenheim. Según AS, este preocupante incidente plantea serias dudas sobre el estado físico del jugador, que recientemente regresó tras una grave lesión. Goal.com lo informa .

Preocupación constante por su estado de salud

El incidente se produjo apenas cuatro minutos después de que el jugador entrara al campo. Musiala ingresó en el minuto 61, pero poco después se sintió mal y cayó lejos del balón. Los médicos fueron llamados de inmediato al terreno de juego. Aunque quedó algo aturdido, finalmente abandonó el campo por su propio pie con la ayuda del personal médico.

Este preocupante episodio ocurrió a pesar de que Musiala había superado con éxito todos los reconocimientos médicos previos al partido. El entrenador Vincent Kompany decidió darle minutos porque no se había detectado ningún problema grave y las condiciones meteorológicas ya no eran tan calurosas como antes.

Sin embargo, que este episodio ocurriera poco después de un incidente similar en el partido contra el RB Leipzig preocupa mucho a los aficionados y a los responsables del club. En aquel encuentro, Musiala salió desde el banquillo y marcó un gol, pero después mostró signos de debilidad. Su compañero Ismaïl Saibari reaccionó rápidamente y evitó que sufriera una fuerte caída.

La reacción del club y las lesiones anteriores

Según Bild, las altas temperaturas en Múnich podrían haber provocado problemas de circulación sanguínea. Tras el incidente, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, intentó tranquilizar a los aficionados y destacó que lo más importante era que el jugador se encontraba bien.

Esta sucesión de incidentes cobra mayor importancia por las graves lesiones que ha sufrido el centrocampista. Musiala se fracturó la tibia en el Mundial de Clubes de 2025 y permaneció varios meses alejado de los terrenos de juego. Aunque regresó en enero, también tuvo que entrenarse por separado bajo la supervisión del cuerpo médico debido a unas molestias en el tobillo.