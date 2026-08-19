Se revelan las primeras prestaciones de los iPhone 18 Pro y Pro Max

Aunque todavía falta tiempo para la presentación de los smartphones Apple de nueva generación, en internet ya han comenzado a aparecer los primeros datos importantes sobre los próximos modelos insignia. Según informa ixbt.com, se han revelado los primeros resultados de rendimiento del nuevo procesador Apple A20 Pro, que será la base de los futuros iPhone 18 Pro y Pro Max. Estos datos permiten anticipar la dirección que podría tomar el mercado de la tecnología móvil. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Según la información difundida por el reconocido e influyente insider Fixed Focus Digital, el próximo chip insignia de Apple será considerablemente más potente que la generación anterior. En concreto, se espera que la nueva plataforma ofrezca un rendimiento un 18 % superior al del procesador A19 Pro. Esto ampliará aún más las capacidades del dispositivo en las tareas cotidianas y los procesos complejos.

Un enorme salto en eficiencia energética

Además del aumento del rendimiento, los especialistas también prestan mucha atención a los indicadores de eficiencia energética. Según el insider, el chip Apple A20 Pro proporcionará de inmediato una mejora del 30 % en eficiencia energética. Para el mundo de la tecnología, se trata de un resultado excepcional que podría prolongar considerablemente la autonomía de los smartphones.

Las tecnologías avanzadas del proceso de fabricación desempeñarán un papel fundamental en la obtención de estos excelentes resultados. Al parecer, el nuevo SoC (sistema en chip) se fabricará en las instalaciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) utilizando un avanzado proceso de 2 nanómetros. Un proceso de fabricación más pequeño permite aumentar la densidad de los transistores y reducir las pérdidas de energía.

La reacción de los especialistas y del mercado

Aunque las cifras publicadas transmiten una impresión muy positiva, deben evaluarse con cautela hasta que llegue el momento de ponerlas a prueba en la práctica. Según los analistas del sector, en un mercado competitivo, estos saltos tecnológicos influirán notablemente en las decisiones de compra de los usuarios. En particular, el hecho de que los productos de Apple ocupen constantemente posiciones destacadas en eficiencia energética aumenta el interés por la veracidad de estos resultados.

El insider Fixed Focus Digital, que difundió esta información, ya es conocido por estar detrás de varias filtraciones importantes del mundo tecnológico. Anteriormente había publicado detalles sobre la versión para ordenadores del sistema operativo HarmonyOS, imágenes del nuevo iPhone SE 4 y renders del Huawei Pocket 2. También informó de que Apple había detenido sus trabajos en un iPhone plegable.

En conclusión, se espera que el procesador Apple A20 Pro preparado para los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max constituya un nuevo paso importante en el desarrollo de procesadores móviles. El cambio a una tecnología de 2 nanómetros y el notable aumento del rendimiento podrían establecer nuevos estándares para los smartphones prémium que se presenten en los próximos años.