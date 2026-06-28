Manchester City paga 25 millones de euros por un extremo de 19 años

El club inglés Manchester City ha fichado al extremo Mathis Deturbe del equipo francés Troyes.

El servicio de prensa del Troyes anunció oficialmente el traspaso del jugador de 19 años a los 'Citizens'. Cabe destacar que ambos clubes forman parte del City Football Group.

Zamin.uz había informado sobre este posible traspaso ya el 19 de diciembre de 2025. En nuestro sitio se publicó aquel día un artículo titulado «Mathis Deturbe podría elegir el club Manchester City». Unos meses después, el traspaso se ha confirmado oficialmente.

Según el diario L'Équipe, el Manchester City ha pagado 25 millones de euros por el joven futbolista.

Sin embargo, es posible que Deturbe no comience la nueva temporada en Manchester. Según las fuentes, los 'Citizens' planean cederlo próximamente al Monaco con opción de compra.

La temporada pasada, Mathis Deturbe disputó 33 partidos en la Ligue 2 francesa, anotando 3 goles y dando 5 asistencias.