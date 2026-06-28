Detalles de Grand Theft Auto VI: mundo del juego y nuevas tecnologías

Se han revelado nuevos detalles sobre Grand Theft Auto VI (GTA 6), el juego que los gamers de todo el mundo esperan con ansias. Se espera que este proyecto, desarrollado por Rockstar Games, tenga el mapa más grande y denso no solo en la historia de la compañía, sino en toda la industria del videojuego. La información filtrada por una de las grandes tiendas de Brasil ha dado una idea de las capacidades técnicas y las líneas argumentales del juego. De esto informa Ixbt.com.

Los eventos del juego se desarrollan en el estado de Leonida y en su centro se encuentra la ciudad de Vice City, conocida por todos. Los desarrolladores han logrado que las zonas sean lo más realistas posible, desde las calles iluminadas por neones hasta los pantanos peligrosos y las playas concurridas. Según ixbt.com, cada rincón del mundo del juego ha sido desarrollado meticulosamente para dar al jugador total libertad de movimiento.

Personajes y proceso de juego

La trama de GTA 6 gira en torno a la primera pareja criminal en la historia de la serie: Jason y Lucia. Los jugadores tendrán la posibilidad de alternar entre estos personajes en tiempo real. Esta característica es especialmente útil para ejecutar misiones de robo complejas con un alto nivel de coordinación. Cada personaje tiene habilidades únicas, lo que influye directamente en el desarrollo de las misiones y los enfoques tácticos.

Otra noticia importante es el sistema de NPC (personajes no jugables) gestionados por AI. Ahora, las personas en la calle tendrán modelos de comportamiento propios y podrán provocar eventos aleatorios en el mapa. Además, se ha reforzado la integración de las redes sociales: a través de los teléfonos móviles de los personajes, será posible ver videos populares en tiempo real, seguir a celebridades de Vice City y encontrar misiones ocultas precisamente a través de las redes sociales.

Capacidades técnicas y éxito financiero

Rockstar Games también ha logrado un gran salto técnico. El juego utiliza la tecnología avanzada de Ray Tracing para la iluminación global y un sistema meteorológico dinámico. Las fuertes tormentas y el cambio de tiempo afectan no solo la apariencia visual, sino también la física y el proceso del juego. El proyecto está optimizado para la consola PS5 Pro, lo que asegura una imagen de alta resolución y una frecuencia de fotogramas estable.

Aunque el juego aún no ha salido oficialmente a la venta, sus indicadores financieros son sorprendentemente altos. Según los datos, el número de preventas de GTA 6 ha superado los 39 millones de copias. Esto ha generado a los creadores del juego más de 3.000 millones de dólares incluso antes del estreno. Estas cifras muestran el enorme interés que despierta el juego y que ya ha cubierto sus costes varias veces.