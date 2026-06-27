Resistente a la radiación espacial: BAE Systems probó el nuevo procesador Endura SoC

Uno de los mayores obstáculos para la exploración espacial y la tecnología satelital es la intensa radiación del espacio abierto. BAE Systems ha dado un paso importante para resolver este problema al completar con éxito las pruebas del nuevo procesador Endura System-on-Chip (SoC) destinado a naves espaciales y satélites. Este chip puede resistir no solo la radiación espacial natural, sino también niveles extremadamente altos de radiación que pueden ocurrir durante misiones de larga duración. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El riesgo principal para la electrónica espacial es que la radiación constante puede provocar errores en el funcionamiento de los chips, dañar la memoria e incluso dejar los procesadores completamente inoperables. Por ello, se desarrollan sistemas específicamente resistentes a la radiación para estaciones interplanetarias y aparatos espaciales militares. El nuevo procesador presentado por BAE Systems ha sido creado precisamente para funcionar de manera estable en tales condiciones extremas.

Características técnicas y producción

El procesador Endura SoC ha sido fabricado mediante un proceso técnico de 45 nanómetros basado en la tecnología propietaria RH45 de la empresa. Según ixbt.com, la producción se ha llevado a cabo en la planta de GlobalFoundries en el estado de Nueva York, EE. UU. El uso de la tecnología silicon-on-insulator (SOI) en la creación del chip aumenta su resistencia a la radiación varias veces. Esto permite producir la totalidad de los componentes necesarios para la tecnología espacial y de defensa dentro del territorio de EE. UU.

El nuevo procesador integra los siguientes elementos clave:

Núcleo de cómputo central e interfaces de red;

Sistema de arranque seguro (secure boot);

Memoria caché de primer y segundo nivel;

Bloques lógicos FPGA programables.

Precisamente la presencia de los bloques FPGA permite reconfigurar el procesador para tareas de misión específicas. Esto sirve para aumentar la velocidad de procesamiento de datos e implementar nuevas funciones sin necesidad de cambiar el chip.

Una nueva era de misiones espaciales

Los fabricantes destacan que la tecnología RH45 es adecuada no solo para este SoC, sino también para la creación de otros sistemas de cómputo espacial, incluyendo computadoras de placa única y electrónica especializada para satélites. BAE Systems confía en que este desarrollo sea la base para las plataformas espaciales de próxima generación de la empresa.

Los nuevos procesadores se utilizarán tanto en misiones de clase «A» de alta responsabilidad como en dispositivos de clase «C» y «D» más económicos. Actualmente, la empresa ha comenzado a aceptar pedidos de kits de desarrollo de software para el nuevo procesador. La producción en serie se llevará a cabo en la planta de BAE Systems en Manassas, Virginia. Dicha planta está certificada por el Departamento de Defensa de EE. UU. como fabricante confiable de microelectrónica.