Ivan Perishich habla antes del duelo a vida o muerte contra Ghana

·43·Deportes
Ivan Perishich habla antes del duelo a vida o muerte contra Ghana

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 se presenta como una verdadera prueba para la selección de Croacia. Uno de los jugadores más experimentados y líderes del equipo, Ivan Perishich participó en una rueda de prensa antes del importantísimo encuentro contra la selección de Ghana, donde habló sobre el estado del equipo y los secretos del rival.

Poco tiempo, una responsabilidad inmensa

El mayor problema actual para los croatas es la condición física. Perishich no ocultó cómo se ha preparado el equipo en tan corto tiempo:

«En estos días nos hemos centrado principalmente en el proceso de recuperación de los jugadores. Para ser sincero, tuvimos muy poco tiempo para entrenar. Ahora analizaremos bien al rival y haremos todo lo posible en el campo. Entendemos perfectamente la tarea que tenemos por delante y lo que se espera de nosotros. Pero para lograr el objetivo, debemos actuar mucho mejor que en los dos primeros partidos».

Rival peligroso, pero podrían cambiar la táctica

Perishich describió a la selección de Ghana como un equipo con un fuerte carácter. Sin embargo, el hecho de que el rival ya haya cumplido su objetivo podría influir en el juego:

  • Defensa ordenada: «Ghana es un equipo muy bueno y disciplinado. En los dos primeros encuentros organizaron su juego con una defensa muy profunda».

  • Sorpresas inesperadas: «Ya han asegurado su pase a la siguiente ronda. Por eso, ¿quizás cambien algo en su estilo de juego esta vez? Sea como sea, debemos estar preparados para cualquier sorpresa y cualquier situación».

¿Cómo está la situación en el grupo?

En este grupo, la lucha por el pase a los cuartos de final ha llegado a su punto crítico. Para llegar a los play-offs, Croacia podría necesitar obligatoriamente la victoria.

Selección

Puntos

Situación

Inglaterra

4

Probabilidad muy alta

Ghana

4

Clasificación a play-offs resuelta

Croacia

3

Saldrá al campo solo por la victoria

Panamá

0

Sin posibilidades

¿Superarán los croatas este obstáculo o Ghana los dejará fuera del torneo? ¡El apasionado duelo en el césped lo decidirá!

Ivan PerishichCroatiaGhana
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Araujo no jugó ni un minuto en dos Copas del Mundo consecutivas...Araujo no jugó ni un minuto en dos Copas del Mundo consecutivas...Hoy, 21:30Semenyo: «Debemos defendernos juntos durante 90 minutos contra Croacia»Semenyo: «Debemos defendernos juntos durante 90 minutos contra Croacia»Hoy, 20:30La victoria de Senegal sobre Irak recordada por una historia fotográficaLa victoria de Senegal sobre Irak recordada por una historia fotográficaHoy, 19:39El partido Uzbekistán - RD Congo se transmitirá en pantallas gigantes en TaskentEl partido Uzbekistán - RD Congo se transmitirá en pantallas gigantes en TaskentHoy, 19:37Jamie Carragher: «España ya no es mi principal favorito»Jamie Carragher: «España ya no es mi principal favorito»Hoy, 19:10CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)Hoy, 19:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev