Ivan Perishich habla antes del duelo a vida o muerte contra Ghana

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 se presenta como una verdadera prueba para la selección de Croacia. Uno de los jugadores más experimentados y líderes del equipo, Ivan Perishich participó en una rueda de prensa antes del importantísimo encuentro contra la selección de Ghana, donde habló sobre el estado del equipo y los secretos del rival.

Poco tiempo, una responsabilidad inmensa

El mayor problema actual para los croatas es la condición física. Perishich no ocultó cómo se ha preparado el equipo en tan corto tiempo:

«En estos días nos hemos centrado principalmente en el proceso de recuperación de los jugadores. Para ser sincero, tuvimos muy poco tiempo para entrenar. Ahora analizaremos bien al rival y haremos todo lo posible en el campo. Entendemos perfectamente la tarea que tenemos por delante y lo que se espera de nosotros. Pero para lograr el objetivo, debemos actuar mucho mejor que en los dos primeros partidos».

Rival peligroso, pero podrían cambiar la táctica

Perishich describió a la selección de Ghana como un equipo con un fuerte carácter. Sin embargo, el hecho de que el rival ya haya cumplido su objetivo podría influir en el juego:

Defensa ordenada: «Ghana es un equipo muy bueno y disciplinado. En los dos primeros encuentros organizaron su juego con una defensa muy profunda».

Sorpresas inesperadas: «Ya han asegurado su pase a la siguiente ronda. Por eso, ¿quizás cambien algo en su estilo de juego esta vez? Sea como sea, debemos estar preparados para cualquier sorpresa y cualquier situación».

¿Cómo está la situación en el grupo?

En este grupo, la lucha por el pase a los cuartos de final ha llegado a su punto crítico. Para llegar a los play-offs, Croacia podría necesitar obligatoriamente la victoria.

Selección Puntos Situación Inglaterra 4 Probabilidad muy alta Ghana 4 Clasificación a play-offs resuelta Croacia 3 Saldrá al campo solo por la victoria Panamá 0 Sin posibilidades

¿Superarán los croatas este obstáculo o Ghana los dejará fuera del torneo? ¡El apasionado duelo en el césped lo decidirá!