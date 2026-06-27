El responsable del proyecto Apple Vision Pro se une a OpenAI

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El responsable del proyecto Apple Vision Pro se une a OpenAI

Paul Mid, vicepresidente que trabajó en el Vision Pro, uno de los proyectos más importantes de Apple, ha dejado la empresa inesperadamente. Según Mark Gurman, analista de Bloomberg, el experimentado ingeniero se incorporará ahora al departamento de hardware de OpenAI. Este traspaso indica que la competencia entre estos dos gigantes tecnológicos ha entrado en una nueva fase. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Paul Mid no solo trabajó en el casco Vision Pro, sino también en las gafas inteligentes basadas en AI que Apple planea presentar el próximo año. Su salida representa una pérdida significativa para Cupertino, ya que Mid era uno de los responsables de las soluciones de ingeniería más complejas de la compañía. Ahora ayudará a OpenAI a crear una nueva generación de dispositivos de AI.

Rotación de personal y reformas internas

Según los expertos, esta renuncia podría deberse a los cambios previstos en la dirección de Apple. Según la información, se espera que Jon Ternus, jefe de hardware, sustituya a Tim Cook en un futuro cercano. Los cambios estructurales y el proceso de reorganización del equipo implementados por Ternus habrían causado el descontento de algunos altos ejecutivos, obligándolos a buscar empleo en otras empresas.

Aunque el Apple Vision Pro es técnicamente perfecto, no ha logrado el éxito esperado en el mercado debido a su precio extremadamente alto y a inconvenientes en su uso. La compañía trabaja actualmente en gafas inteligentes más económicas y compactas para competir con Meta. Dado que Paul Mid lideraba precisamente este proyecto, su partida podría afectar los plazos de entrega.

OpenAI y sus ambiciones de hardware

OpenAI no quiere limitarse solo al software. La startup dirigida por Sam Altman ya ha comenzado a trabajar en un nuevo tipo de dispositivo en colaboración con el exdiseñador de Apple, Jony Ive. Según Sam Altman, este gadget no acapararía la atención humana constantemente como el iPhone, sino que ofrecería una experiencia de uso "más tranquila y serena".

Estos cambios también son relevantes para el mercado tecnológico de Uzbekistán. Aunque los productos de Apple gozan de gran prestigio en el país, los dispositivos costosos como el Vision Pro no se han popularizado. Si OpenAI y Paul Mid colaboran para producir gadgets de AI más asequibles y adaptados a la vida diaria, seguramente despertarán un gran interés entre los usuarios locales.

Por el momento, tanto Apple como OpenAI se han negado a dar declaraciones oficiales sobre este movimiento de personal. Sin embargo, los especialistas del sector destacan que la experiencia de Paul Mid será decisiva para la entrada de OpenAI en el mercado del hardware.

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Abror Shuhratov
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