Sorprendente descubrimiento en Marte: identificadas las primeras huellas orgánicas complejas

el rover Perseverance de la NASA ha logrado un nuevo descubrimiento crucial para la ciencia en Marte. Los científicos identificaron carbono macromolecular en las rocas del cráter Jezero, una zona de lago antiguo que existió hace aproximadamente 3.700 millones de años. Este es uno de los hallazgos de materia orgánica más significativos registrados en la capa más cercana a la superficie marciana. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Science Advances (SA) .

Se informó que los investigadores utilizaron el instrumento científico SHERLOC del rover para estudiar las rocas expuestas de « Bright Angel » ubicadas en la zona del canal fluvial de Neretva Vallis. Entre las rocas examinadas se encuentra la marga de « Shayava Falls » , conocida por sus patrones moteados que recuerdan la piel de un reptil. Anteriormente, estas manchas habían provocado intensos debates sobre su posible origen biológico.

Según Kyle Uskert, astrobiólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, la detección de carbono macromolecular en la superficie de una roca no procesada es una de las materias orgánicas encontradas en la capa más alta de la superficie de Marte. Esto podría significar que los compuestos orgánicos quedaron expuestos recientemente o que se conservaron bien gracias a minerales con propiedades de fotoprotección.

Los expertos señalan que las propiedades espectrales del carbono coinciden tanto con fuentes abióticas — como meteoritos o rocas hidrotermales, como con fuentes bióticas — como tapetes microbianos y derivados orgánicos del carbón. Por lo tanto, por ahora no es posible llegar a una conclusión definitiva sobre el origen exacto de estas sustancias.

Según Ashley Murphy, geóloga del Instituto de Ciencias Planetarias, los datos actuales no son suficientes para determinar con precisión la fuente del carbono. Por ello, la posibilidad de que haya sido formado biológicamente no se descarta por el momento.

Los científicos creen que para esclarecer totalmente este misterio es necesario traer muestras de Marte a la Tierra y analizarlas profundamente en laboratorios modernos. Si en el futuro se confirma el origen biológico de estos compuestos orgánicos, esto podría cambiar radicalmente la concepción de la humanidad sobre la existencia de vida en Marte.