Tarxanov analiza la participación de Uzbekistán en la Copa del Mundo

El entrenador ruso Aleksandr Tarxanov ha valorado la participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

Según el especialista, no sería correcto criticar duramente los resultados de la selección uzbeka, que participa en un Mundial por primera vez en su historia. El simple hecho de clasificarse para la Copa del Mundo se considera un gran éxito para el fútbol del país.

«No se les puede reprochar nada. Uzbekistán llegó al Mundial por primera vez. Participar en la Copa del Mundo ya es un gran logro. El equipo ha ganado una experiencia importante y estará mejor preparado para la próxima Copa del Mundo», afirmó Tarxanov.

Al mismo tiempo, el técnico ruso no valoró positivamente las posibilidades de Uzbekistán de avanzar a la fase de eliminación directa en este torneo.

«Esta vez será difícil que pasen a la siguiente ronda, ya que han concedido demasiados goles», citó el canal Match TV.

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, perdió 1-3 contra Colombia y 0-5 contra Portugal en las dos primeras jornadas.

Los «Lobos Blancos» se enfrentarán a la RD Congo en el último partido de la fase de grupos. Aunque el equipo mantiene la posibilidad teórica de pasar a los play-offs, la gran diferencia negativa de goles complica considerablemente la tarea.