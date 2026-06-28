El superordenador ha predicho al ganador de este partido: ¿Portugal o Colombia?

Hoy, 28 de junio, seremos testigos de un verdadero choque estelar en el grupo «K» de la Copa Mundial 2026. Antes del crucial enfrentamiento entre Portugal y Colombia, que definirá al ganador del grupo, el famoso Opta ha publicado las predicciones de su superordenador.

¿Qué dicen los cálculos?

Según los análisis digitales de Opta Analyst, los portugueses son vistos como los claros favoritos en el partido de hoy. Sin embargo, nunca se debe subestimar a los representantes sudamericanos.

Las probabilidades de victoria presentadas por el superordenador son las siguientes:

Equipo Probabilidad de victoria Portugal 48,9 % Colombia 26,0 % Empate (probabilidad restante) 25,1 %

Como muestran las cifras, la inteligencia artificial estima el éxito de los europeos en casi un 50 %. La victoria de Colombia se valora un poco más bajo, con un 26 %.

Situación en el grupo «K»: La batalla por el liderato

Este encuentro no es solo por prestigio, sino una lucha a vida o muerte para asegurar un rival más cómodo en la fase eliminatoria y obtener el 1er lugar del grupo. Tras las dos primeras jornadas, la situación es la siguiente:

Colombia — 6 puntos: Con un pleno de victorias en dos partidos, lideran el grupo. Un empate hoy les basta para mantener el primer puesto.

Portugal — 4 puntos: Ocupan el segundo lugar. Si los portugueses quieren avanzar como ganadores de grupo, deben salir a ganar sí o sí.

¿Qué táctica funcionará en este superpartido? ¿Serán ciertos los números del superordenador o los colombianos romperán los pronósticos una vez más? ¡El apasionante duelo sobre el césped lo dirá!