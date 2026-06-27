Samsung Galaxy M47: el nuevo «monstruo» con batería de 6000 mAh y 6 años de actualizaciones

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Samsung Galaxy M47: el nuevo «monstruo» con batería de 6000 mAh y 6 años de actualizaciones

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para presentar el Galaxy M47, un smartphone destinado a convertirse en el próximo «hit» del segmento de gama media. Descrito por la compañía como un «monstruo de un nuevo nivel», se espera que este dispositivo se distinga de sus competidores no solo por su batería de alta capacidad, sino también por un soporte de software a largo plazo. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información publicada por el recurso Equal Leaks, el modelo Galaxy M47 contará con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. La pantalla tendrá una resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz para garantizar la fluidez de la imagen. Esto proporcionará un alto nivel de comodidad tanto en juegos como en el consumo de contenidos multimedia.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Como corazón del smartphone se ha elegido el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Para el funcionamiento rápido del dispositivo, se utiliza memoria LPDDR5X, mientras que el estándar rápido UFS 3.1 se encarga del almacenamiento de datos. Esta combinación promete una eficiencia superior a la esperada para los smartphones de gama media.

En cuanto a la cámara, el bloque principal contará con un sensor principal de 50 megapíxeles y un módulo gran angular de 5 megapíxeles. Para los amantes de los selfies, se ha previsto una cámara frontal de 12 megapíxeles. Además, se dice que el dispositivo contará con una certificación IP65 (aproximada) de protección contra el polvo y el agua.

Capacidad de la batería y periodo de soporte

Siguiendo la tradición de la serie Galaxy M, el nuevo modelo viene equipado con una enorme batería de 6000 mAh. Esta capacidad permite que el smartphone funcione durante al menos dos días con un uso medio. El dispositivo soporta la tecnología de carga rápida de 45 W, lo que permite cargar la batería de gran capacidad en poco tiempo.

Samsung promete lanzar actualizaciones de software durante 6 años para este modelo. Este es un indicador inusual para los representantes de la gama media, garantizando a los usuarios el uso de una interfaz segura y moderna durante muchos años.

Según los teasers publicados por Samsung, el precio del Galaxy M47 será inferior a 30 000 rupias. Esto significa que la versión básica se venderá por aproximadamente 315 dólares estadounidenses. El estreno oficial del dispositivo está programado para el 29 de junio de este año. En el mercado de Uzbekistán, este modelo despertará sin duda un gran interés debido a su durabilidad y relación calidad-precio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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