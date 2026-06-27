Resuelto un misterio de 3 mil millones de años: identificado el cráter más antiguo de la Tierra

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Resuelto un misterio de 3 mil millones de años: identificado el cráter más antiguo de la Tierra

Los geólogos han determinado y confirmado oficialmente la edad del cráter de meteorito más antiguo de la Tierra. Se trata del Domo del Polo Norte (North Pole Dome) situado en el oeste de Australia. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica Geology .

Según los cálculos del equipo de investigadores dirigido por Christopher Kirkland de la Universidad de Curtin, un meteorito gigante impactó en esta zona hace aproximadamente 3.020 millones de años . Si este resultado se confirma plenamente, esta estructura pasará a la historia como el único cráter de meteorito cuya edad ha sido determinada con precisión.

Los científicos señalan que una de las pruebas principales descubiertas en la región son los conos de percusión . Estas estructuras se forman en las rocas bajo una presión extrema, solo cuando un cuerpo celeste masivo golpea la Tierra a una velocidad colosal. Fueron encontrados en la región de Pilbara, uno de los pocos lugares donde se conservan rocas terrestres de más de 3.000 millones de años de antigüedad.

Sin embargo, durante muchos años, la fecha exacta de este impacto fue objeto de debate entre los científicos. Esto se debe a que la edad de las rocas basálticas de la formación no se había determinado directamente, y las estimaciones proporcionadas por diversos grupos científicos presentaban una diferencia de casi tres mil millones de años .

Para aclarar este problema, los investigadores analizaron en profundidad los minerales contenidos en las rocas, especialmente circón, apatita, calcita y moscovita . Los cristales de circón proporcionaron información especialmente importante. Contienen tanto cristales antiguos de más de 3.400 millones de años como granos más jóvenes «esqueléticos» formados por un enfriamiento rápido durante el impacto del meteorito.

Estos circones, los mejor conservados, revelaron una edad de aproximadamente 3024 ± 7 millones de años . Paralelamente, el mineral apatita, formado por procesos hidrotermales, también confirmó una edad de casi 3019 millones de años . El hecho de que dos análisis minerales independientes den el mismo resultado se considera la prueba científica más sólida de que el meteorito golpeó la Tierra en ese periodo preciso.

Como prueba adicional, los científicos también estudiaron la mica en una veta de cuarzo. Su edad se determinó en 1655 ± 27 millones de años . Esto demuestra que los conos de percusión aparecieron mucho antes y refuta algunas hipótesis de que el cráter tendría menos de 2.700 millones de años.

Los autores del estudio concluyen que la estructura de Miralga , también conocida como Domo del Polo Norte, sigue siendo hasta la fecha el único cráter de meteorito confirmado del eón arcaico. Según los científicos, aunque muchos meteoritos golpearon la Tierra en el pasado, la mayoría de sus huellas han desaparecido a lo largo de millones de años debido a los procesos tectónicos y la erosión.

Australia OccidentalPolo NorteUniversidad de CurtinGeologyPilbara
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Aziza Shukhratova
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