Araujo no jugó ni un minuto en dos Copas del Mundo consecutivas...

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Araujo no jugó ni un minuto en dos Copas del Mundo consecutivas...

Ser uno de los defensores más caros y talentosos del mundo, asistir a dos Copas del Mundo consecutivas y no aparecer en el campo... Este «récord» lamentable pertenece a la estrella del FC Barcelona y de la selección de Uruguay Ronald Araujo. El Mundial 2026 se convirtió para él en un verdadero enigma.

Aunque Araujo figuró en la convocatoria oficial de Uruguay en ambos mundiales, todavía no cuenta con ni un solo minuto de juego en Copas del Mundo.

Dos mundiales, dos razones distintas

Si analizamos la historia de por qué Araujo se quedó en el banquillo, vemos que la situación fue diferente en cada caso:

Torneo

Estado del jugador

Razón de la suplencia

Copa del Mundo 2022 (Qatar)

Lesionado

No llegó a recuperarse a tiempo

Copa del Mundo 2026 (América del Norte)

Totalmente sano

Decisión del cuerpo técnico

El infortunio en Qatar 2022 era comprensible: llegó a la concentración nacional lesionado y no fue utilizado para no correr riesgos.

Sin embargo, la situación en el Mundial 2026 sorprendió a muchos aficionados. El futbolista llegó al torneo en un estado físico ideal y saludable. Fue incluido en todas las actas, pero el entrenador Marcelo Bielsa por alguna razón no lo utilizó ni una sola vez.

Forma espectacular en el club y sombra en la selección

Esta decisión del entrenador resulta aún más extraña debido a la actividad del jugador en su club. Araujo no es un suplente, sino un verdadero pilar de su equipo.

Para su información: La temporada pasada, Ronald Araujo disputó con el FC Barcelona exactamente 38 partidos y a pesar de ser defensa central, logró anotar 4 goles en la portería contraria.

Un final amargo para Uruguay

Parece que este riesgo táctico de Marcelo Bielsa no dio frutos. La selección de Uruguay, que no contó con los servicios de Araujo, no logró clasificar a la fase de eliminación directa en este mundial y regresó a casa desde la fase de grupos, decepcionando a sus seguidores.

¿Fue no hacer jugar a un defensa de nivel mundial estando sano el mayor error de Bielsa? Es seguro que esta pregunta será discutida durante mucho tiempo entre los aficionados uruguayos.

BarcelonaUruguayRonald AraujoMarcelo Bielsa
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Shuhrat Razzakov
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