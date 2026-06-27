Elon Musk adquiere Mesh, startup fundada por exingenieros de SpaceX

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Elon Musk adquiere Mesh, startup fundada por exingenieros de SpaceX

El gigante tecnológico Elon Musk ha realizado una nueva adquisición estratégica con el objetivo de fortalecer sus proyectos espaciales y de AI. Los reguladores han permitido que Musk adquiera Mesh Optical Technologies, una startup fundada por exingenieros de SpaceX. Este acuerdo no solo representa una transferencia tecnológica, sino que sirve como base para los futuros centros de datos espaciales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La empresa Mesh se dedica al desarrollo de transceptores ópticos que utilizan la luz para el intercambio de información entre centros de procesamiento de datos. Según datos de ixbt.com, estos dispositivos se distinguen por ser mucho más eficientes energéticamente y tener una latencia significativamente menor que las alternativas actuales.

La experiencia de Starlink y sus nuevos horizontes

Cabe destacar que los fundadores de Mesh participaron directamente en la creación de tecnologías de comunicación láser para el internet satelital Starlink dentro del sistema de SpaceX. En febrero, esta startup logró atraer una inversión de 50 millones de dólares del fondo Thrive Capital. Ahora, esta experiencia regresa al imperio de Elon Musk.

Las tecnologías de Mesh no se limitan solo a los centros terrestres. La empresa ha mostrado un gran interés en aplicar sus desarrollos en el espacio abierto. Esto resulta ideal para el proyecto Starmind anunciado recientemente por SpaceX. Starmind es un sistema de centros de datos masivos ubicados en el espacio, donde la comunicación láser entre satélites juega un papel fundamental.

Centros de AI en el espacio

SpaceX ya ha presentado oficialmente su primer centro de datos espaciales o satélite destinado a cálculos de AI bajo el nombre en código AI1. Para la producción masiva de estos dispositivos, la empresa ha comenzado la construcción de una planta gigante de 1 millón de metros cuadrados. Esto demuestra la intención de Musk de convertir el espacio no solo en un centro de comunicaciones, sino también en un centro de potencia de cómputo.

Según Elon Musk, el desarrollo de centros de datos orbitales para AI es mucho más sencillo que los complejos satélites de comunicación Starlink actuales. Las tecnologías de Mesh asegurarán el intercambio de datos a la velocidad de la luz y con un consumo energético mínimo entre estos centros.

Para los usuarios y entusiastas de la tecnología, esta noticia significa que la velocidad de internet global y las tecnologías de cloud computing alcanzan una nueva etapa. Los servidores espaciales reducirán la dependencia de la infraestructura terrestre y aumentarán la estabilidad del ecosistema digital global. A través de esta compra, SpaceX reforzará sin duda su superioridad tecnológica en el espacio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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