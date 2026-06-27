Fabio Cannavaro: «La RD Congo es el rival más accesible para nosotros»

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Fabio Cannavaro: «La RD Congo es el rival más accesible para nosotros»

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, expresó sus reflexiones antes del encuentro contra la RD Congo en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El técnico italiano destacó que el rival cuenta con futbolistas experimentados y físicamente fuertes. Al mismo tiempo, considera que este duelo es el partido más favorable del grupo para Uzbekistán en términos de oportunidades.

«La RD Congo es un equipo fuerte. Tienen jugadores experimentados y muy potentes físicamente. A pesar de ello, este encuentro es para nosotros la oportunidad más favorable del grupo», afirmó Cannavaro.

El entrenador también señaló que, desde el sorteo, sabía que los partidos contra Colombia y Portugal no serían sencillos.

«Cuando se realizó el sorteo de la fase de grupos, entendí que sería difícil jugar contra Colombia y Portugal. Ahora nos enfrentamos a un rival relativamente más accesible», citó el sitio oficial de la FIFA.

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán cayó 1-3 ante Colombia y 0-5 ante Portugal en las dos primeras jornadas.

El encuentro entre la RD Congo y Uzbekistán se llevará a cabo el 28 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Fabio CannavaroDR CongoUzbekistanColombia
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Shuhrat Razzakov
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