Starlink Mobile llega a Mongolia: los smartphones se conectan directamente al satélite

SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha anunciado oficialmente la implementación de su servicio Starlink Mobile en Mongolia. Esta tecnología permite que los smartphones convencionales se comuniquen directamente con los satélites sin necesidad de dispositivos adicionales. Se espera que este paso inicie una nueva era en el sector de las telecomunicaciones globales, ya que ahora será posible utilizar la red móvil incluso en áreas donde no existen torres de comunicación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, este proyecto se lleva a cabo en colaboración con GMobile, el operador de comunicaciones local de Mongolia. La particularidad de la tecnología Starlink Mobile es que los usuarios no necesitan comprar antenas especiales ni equipos costosos. Los smartphones estándar LTE pueden recibir señales satelitales a cielo abierto, lo que se convierte en una solución vital para la población que vive en zonas remotas.

Revolución digital para las zonas remotas

Mongolia se caracteriza por sus estepas infinitas y su baja densidad de población. Por ello, el servicio Starlink Mobile está destinado principalmente a pastores, trabajadores de la industria minera y especialistas que operan en áreas aisladas. En los lugares donde las torres de telefonía móvil tradicionales no llegan, ahora se garantizará el funcionamiento estable de mensajeros y aplicaciones móviles básicas.

La tecnología garantiza una comunicación básica en las llamadas «zonas muertas», donde la infraestructura terrestre es totalmente inexistente. Esto es una oportunidad sin precedentes no solo para la comunicación diaria, sino también para contactar a los servicios de emergencia en situaciones críticas. SpaceX pretende, a través de este servicio, unir los puntos más remotos del mundo en un único espacio digital.

Importancia regional y perspectivas futuras

La implementación de esta tecnología despierta un gran interés para países como Uzbekistán, que poseen numerosas zonas montañosas y desérticas. La experiencia en Mongolia demuestra que la comunicación satelital puede ser una alternativa más eficiente y económica que la instalación de cables costosos o la construcción de torres en alta montaña. Aunque por ahora el servicio se limite a mensajes de texto básicos e intercambio de datos, se prevé mejorar la calidad de las llamadas de voz en el futuro.

El lanzamiento del proyecto Starlink Mobile será un competidor digno de los servicios SOS vía satélite de gigantes como Apple y Google en el mercado global. Sin embargo, el proyecto de Musk se distingue por su escala y su enfoque hacia el uso masivo. El gobierno de Mongolia planea, a través de esta colaboración, desarrollar la economía digital del país y asegurar la apertura de las tecnologías de la información para todos los estratos de la población.