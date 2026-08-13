Microsoft fusiona las aplicaciones Copilot y abandona las funciones de IA que no han tenido éxito

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Microsoft fusiona las aplicaciones Copilot y abandona las funciones de IA que no han tenido éxito

Hace dos años, Microsoft comparaba las tecnologías de inteligencia artificial con un cambio generacional en la industria y planeaba convertirse en líder en este ámbito. Sin embargo, ahora el gigante tecnológico ha decidido fusionar las aplicaciones Copilot independientes destinadas a consumidores y empresas, además de cerrar varias funciones de IA que no han dado resultados. Estos cambios muestran que la compañía está revisando su estrategia para poder competir mejor con ChatGPT, Claude y Gemini, sus principales rivales en el mercado de la IA. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según GeekWire y los detalles incluidos en los documentos oficiales de soporte de Microsoft, las funciones de la aplicación Copilot destinada al uso personal se integrarán ahora con la aplicación Microsoft 365 Copilot, orientada al ámbito empresarial. Esta decisión reconoce que las tareas de IA personales y profesionales suelen coincidir y que la estrategia anterior de la compañía resultaba demasiado compleja para los usuarios. El proceso también se ajusta a la tendencia general de consolidación del mercado de aplicaciones de IA.

Reducción de funciones y calendario de cambios

Según un comunicado oficial de Microsoft, los usuarios perderán el acceso a algunas funciones antes del 18 de agosto de 2026, incluidos los chats grupales, los pódcasts generados por IA en Copilot, las funciones experimentales de Copilot Labs y la opción Deep Research. La compañía también dejará de ofrecer el personaje animado Mico. Este personaje flotante recordaba a los usuarios una versión moderna basada en IA del conocido antiguo asistente Clippy.

Microsoft advirtió de antemano que algunas funciones podrían dejar de estar disponibles temporalmente durante el periodo de transición. Al mismo tiempo, está previsto que todos los archivos creados mediante la aplicación independiente Copilot se trasladen automáticamente al servicio de almacenamiento en la nube OneDrive. Para los usuarios profesionales de pago, se espera que la función Researcher sustituya a la opción de investigación profunda.

Tendencias generales del mercado de la IA

Estos cambios no solo reflejan la política interna de Microsoft, sino también los movimientos de los grandes actores de toda la industria de la IA. Otras empresas tecnológicas ya habían tomado medidas para simplificar sus aplicaciones. Claude, por ejemplo, incorporó la función Cowork a su sección principal de Chat, mientras que OpenAI integró la función Operator, con capacidades de agente, en ChatGPT. Google también continúa añadiendo a la aplicación Gemini funciones especializadas como la investigación profunda y la navegación por páginas web.

La dirección de Microsoft afirma que el objetivo principal de estas actualizaciones es hacer que la experiencia de Copilot sea más sencilla y unificada. Sin embargo, este paso también significa que Copilot parece haber perdido parcialmente el rumbo. Como informó The Information en julio, Jeyakob Andreou, vicepresidente responsable de supervisar Copilot, destacó en una nota interna que la aplicación debía abandonar las funciones ineficaces para ocupar un lugar en la vida de los clientes.

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Abror Shuhratov
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