No fue la reunión, sino el maquillaje de una mujer lo que encendió Internet

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No fue la reunión, sino el maquillaje de una mujer lo que encendió Internet

El 3 de agosto de 2026 se celebró en el municipio una reunión dedicada al próximo debate presupuestario. Después de que la página oficial de Facebook de la organización publicara un informe y fotografías del evento, los usuarios prestaron más atención al llamativo e inusual maquillaje de la señora Tasnine, responsable de la administración, que a los asuntos tratados.

La fotografía de la funcionaria se difundió rápidamente en las redes sociales, acumuló millones de visualizaciones y fue compartida por miles de usuarios. Se expresaron opiniones diversas sobre su apariencia, con comentarios tanto positivos como negativos.

La señora Tasnine respondió con humor, pero también con firmeza, a las reacciones que recibió. Incluso declaró que estaba considerando emprender acciones legales contra algunos usuarios que habían dejado comentarios insultantes y ofensivos contra su persona.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de las redes sociales apoyó a la funcionaria. Destacaron que era más importante que desempeñara sus funciones con honestidad y sin corrupción que juzgar su apariencia, y afirmaron: «Lo más importante no es cómo se maquilla, sino que trabaje honestamente».

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