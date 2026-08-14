Encontraron al ganador en Estados Unidos: ¿qué estrellas se pueden comprar con 1.040 millones de dólares?

El boleto de lotería Powerball vendido en Illinois otorgó un enorme jackpot de 1.040 millones de dólares a su propietario. Según GOAL.com, una suma de este tamaño superaría los récords de los traspasos más caros del fútbol y permitiría comprar varios clubes de primer nivel de una sola vez. Sobre este tema, GOAL.com informa .

Según el sorteo celebrado el miércoles, el boleto vendido en el establecimiento Hy-Vee Gas Fresh & Fast de Quincy, Illinois, se convirtió en el segundo premio más grande de la historia del estado y en el octavo mayor de la historia del juego. Sin embargo, el ganador todavía no ha revelado su identidad.

De acuerdo con la legislación de Illinois, el ganador puede recibir el premio de dos maneras: los 1.040 millones de dólares completos, divididos en 30 pagos durante 29 años, o una opción en efectivo de 450,5 millones de dólares antes de impuestos. Estas cifras resultan impresionantes al compararlas con los precios de los traspasos del mercado futbolístico actual.

Comparación con los traspasos de fútbol

El récord del traspaso más caro de la historia del fútbol todavía pertenece a Neymar : su llegada del FC Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017 fue valorada en 244 millones de dólares. El premio completo de la lotería permitiría superar ese récord más de cuatro veces en efectivo.

Incluso la opción en efectivo de 450,5 millones de dólares, menos espectacular, demuestra claramente la magnitud del mercado futbolístico actual. En el mercado de fichajes de verano de 2026, Chelsea pagó 158 millones de dólares por Morgan Rogers, mientras que Manchester City abonó 158 millones de dólares a Nottingham Forest por Elliot Anderson. Tottenham, por su parte, gastó 123 millones de dólares en el traspaso de Sandro Tonali.

El valor total de estos tres grandes traspasos asciende a unos 439 millones de dólares. Por tanto, el ganador de la lotería podría cubrir por completo los tres fichajes más caros de todo el mercado de verano con su premio en efectivo y aún conservar fondos suficientes para las comisiones de los agentes.

Una búsqueda de detectives y las reglas

El gerente de la tienda que vendió el boleto, Jon Marshall, declaró a Fox News Digital que el caso parecía sacado de una historia de detectives. Los habitantes de la ciudad siguen comprando boletos en el mismo terminal con la esperanza de repetir la suerte, pero el ganador continúa en el anonimato. Curiosamente, la tienda recibirá un bono de 500.000 dólares por haber vendido el boleto ganador.

Según las reglas de la lotería de Illinois, el ganador tiene un año desde el sorteo del 11 de agosto para reclamar el premio, pero solo dispone de 60 días para elegir la opción en efectivo. Dado que la probabilidad de acertar los cinco números y el número Powerball es de aproximadamente una entre 292,2 millones, este seguirá siendo uno de los mayores golpes de suerte financiera de la historia.