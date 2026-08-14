El multimillonario que crió deliberadamente a su hijo en la pobreza: ¡la razón es sorprendente!

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El multimillonario que crió deliberadamente a su hijo en la pobreza: ¡la razón es sorprendente!

En China, la historia de un padre multimillonario que durante años fingió ser pobre ante su hijo para evitar que se acostumbrara a la riqueza causó un gran revuelo en Internet.

« Nuestra empresa está cargada de deudas »

Zhang Yuy Dun, de 51 años y fundador de la marca de snacks picantes « Mala Prince », creó su empresa el año en que nació su hijo, Zhang Szi Lu.

Sin embargo, le decía constantemente a su hijo que la empresa atravesaba una grave situación financiera y tenía grandes deudas. Como resultado, el joven vivía en un apartamento común, estudiaba en una escuela barata y creía que crecía en una familia pobre.

Como sus padres ahorraban en todo, desconocía por completo la verdadera riqueza de su familia.

Tras graduarse de la universidad, el joven incluso comenzó a buscar un trabajo corriente, con un sueldo de unos 800 dólares al mes, para ayudar a su familia a pagar sus deudas.

Fue entonces cuando su padre le contó la verdad: la empresa generaba unos 83 millones de dólares de ingresos al año.

Además, el multimillonario le regaló a su hijo una lujosa villa valorada en 1,4 millones de dólares.

Según el padre, su objetivo era evitar que su hijo dependiera de una riqueza heredada y educarlo para que fuera trabajador y humilde.

¿Crees que el padre actuó correctamente?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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